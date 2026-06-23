نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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57 د
بين بيروت والقاهرة
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57 د
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية
نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب متمسك باتفاق الطائف والدستور، مشيراً إلى أن تجربته "من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين وفي الوطنية... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-23T16:42+0000
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وأضاف قاسم ي كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، أن "إسرائيل لا تحترم أحداً ولن تُبقي أحداً"، معتبراً أن دور الميدان كان أساسياً، وأنه "لولا وجود المقاومة في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة".واعتبر قاسم أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة في مواجهة الاحتلال"، لافتاً إلى أن "إسرائيل في الميدان لا تتحمل، ولا تستطيع تحقيق أهدافها مهما طال الزمن".وقال إن الولايات المتحدة "ليست ضامناً"، مضيفاً: "بالنسبة لنا ليس هناك ضامن إلا قوتنا، وقوتنا هي المقاومة المبنية على الإيمان والإرادة والقدرة".وأشار قاسم إلى أن الحزب صبر 15 شهراً، مؤكداً أن "الصبر لم يكن تراجعاً، بل كان جزءاً من الميدان إعداداً واستعداداً".واعتبر أنّ ما حصل الآن من وقف لإطلاق النار تتبعه خطوة الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقال": لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من لبنان، وأن ينتشر الجيش اللبناني".
https://sarabic.ae/20260623/حزب-الله-الجيش-الإسرائيلي-ارتكب-انتهاكا-صارخا-لوقف-إطلاق-النار-باستهداف-مدنيين-في-النبطية--1114619748.html
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العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله

نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية

16:42 GMT 23.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب متمسك باتفاق الطائف والدستور، مشيراً إلى أن تجربته "من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين وفي الوطنية بالميدان"، شاكرا في الوقت نفسه إيران واصفا إيّاها بـ"أشرف الشرفاء في العالم".
وأضاف قاسم ي كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، أن "إسرائيل لا تحترم أحداً ولن تُبقي أحداً"، معتبراً أن دور الميدان كان أساسياً، وأنه "لولا وجود المقاومة في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة".
وشدد على أن "حقنا لن نتنازل عنه، وهو الدفاع عن أرضنا"، مضيفاً: "نحن اتخذنا قرارنا ونستطيع دفع ثمنه".
واعتبر قاسم أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة في مواجهة الاحتلال"، لافتاً إلى أن "إسرائيل في الميدان لا تتحمل، ولا تستطيع تحقيق أهدافها مهما طال الزمن".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
"حزب الله": إسرائيل ارتكبت "انتهاكا صارخا" لوقف إطلاق النار باستهداف مدنيين في النبطية
11:10 GMT
وقال إن الولايات المتحدة "ليست ضامناً"، مضيفاً: "بالنسبة لنا ليس هناك ضامن إلا قوتنا، وقوتنا هي المقاومة المبنية على الإيمان والإرادة والقدرة".
وأشار قاسم إلى أن الحزب صبر 15 شهراً، مؤكداً أن "الصبر لم يكن تراجعاً، بل كان جزءاً من الميدان إعداداً واستعداداً".
وأضاف: "عندما رأينا أن اللحظة المناسبة جاءت في الثاني من آذار، انتقلنا من الصبر إلى القتال بقرار واضح وحاسم".
واعتبر أنّ ما حصل الآن من وقف لإطلاق النار تتبعه خطوة الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقال": لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من لبنان، وأن ينتشر الجيش اللبناني".
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