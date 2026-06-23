https://sarabic.ae/20260623/نعيم-قاسم-لا-خيار-أمام-إسرائيل-سوى-الانسحاب-من-الأراضي-اللبنانية-1114637238.html
نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية
نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب متمسك باتفاق الطائف والدستور، مشيراً إلى أن تجربته "من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين وفي الوطنية... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T16:42+0000
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وأضاف قاسم ي كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، أن "إسرائيل لا تحترم أحداً ولن تُبقي أحداً"، معتبراً أن دور الميدان كان أساسياً، وأنه "لولا وجود المقاومة في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة".واعتبر قاسم أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة في مواجهة الاحتلال"، لافتاً إلى أن "إسرائيل في الميدان لا تتحمل، ولا تستطيع تحقيق أهدافها مهما طال الزمن".وقال إن الولايات المتحدة "ليست ضامناً"، مضيفاً: "بالنسبة لنا ليس هناك ضامن إلا قوتنا، وقوتنا هي المقاومة المبنية على الإيمان والإرادة والقدرة".وأشار قاسم إلى أن الحزب صبر 15 شهراً، مؤكداً أن "الصبر لم يكن تراجعاً، بل كان جزءاً من الميدان إعداداً واستعداداً".واعتبر أنّ ما حصل الآن من وقف لإطلاق النار تتبعه خطوة الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقال": لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من لبنان، وأن ينتشر الجيش اللبناني".
https://sarabic.ae/20260623/حزب-الله-الجيش-الإسرائيلي-ارتكب-انتهاكا-صارخا-لوقف-إطلاق-النار-باستهداف-مدنيين-في-النبطية--1114619748.html
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العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله
نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب متمسك باتفاق الطائف والدستور، مشيراً إلى أن تجربته "من أهم التجارب في التعامل مع الآخرين وفي الوطنية بالميدان"، شاكرا في الوقت نفسه إيران واصفا إيّاها بـ"أشرف الشرفاء في العالم".
وأضاف قاسم ي كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، أن "إسرائيل لا تحترم أحداً ولن تُبقي أحداً"، معتبراً أن دور الميدان كان أساسياً، وأنه "لولا وجود المقاومة في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة".
وشدد على أن "حقنا لن نتنازل عنه، وهو الدفاع عن أرضنا"، مضيفاً: "نحن اتخذنا قرارنا ونستطيع دفع ثمنه".
واعتبر قاسم أن "الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض هي المقاومة في مواجهة الاحتلال"، لافتاً إلى أن "إسرائيل في الميدان لا تتحمل، ولا تستطيع تحقيق أهدافها مهما طال الزمن".
وقال إن الولايات المتحدة "ليست ضامناً"، مضيفاً: "بالنسبة لنا ليس هناك ضامن إلا قوتنا، وقوتنا هي المقاومة المبنية على الإيمان والإرادة والقدرة".
وأشار قاسم إلى أن الحزب صبر 15 شهراً، مؤكداً أن "الصبر لم يكن تراجعاً، بل كان جزءاً من الميدان إعداداً واستعداداً".
وأضاف: "عندما رأينا أن اللحظة المناسبة جاءت في الثاني من آذار، انتقلنا من الصبر إلى القتال بقرار واضح وحاسم".
واعتبر أنّ ما حصل الآن من وقف لإطلاق النار تتبعه خطوة الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقال": لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من لبنان، وأن ينتشر الجيش اللبناني".