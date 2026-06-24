https://sarabic.ae/20260624/بين-الضغوط-الأمريكية-والانقسام-الداخلي-هل-تنسحب-إسرائيل-من-جنوبي-لبنان؟-1114646740.html

بين الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي.. هل تنسحب إسرائيل من جنوبي لبنان؟

بين الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي.. هل تنسحب إسرائيل من جنوبي لبنان؟

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخطط للانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان، "تاركًا المهمة للجيش اللبناني"، في خطوة تهدف إلى "اختبار مدى قدرة... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T07:28+0000

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وقالت إحدى تلك الوسائل إن "الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان، على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق".وقال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام أمريكية، إن "إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعًا تجريبيًا مدعومًا أمريكيًا، تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي إلى القوات المسلحة اللبنانية".وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

https://sarabic.ae/20260623/إيران-تهدد-بالرد-عسكريا-إذا-انتهكت-إسرائيل-مذكرة-التفاهم-بما-في-ذلك-لبنان-1114618642.html

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