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بين الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي.. هل تنسحب إسرائيل من جنوبي لبنان؟
بين الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي.. هل تنسحب إسرائيل من جنوبي لبنان؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخطط للانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان، "تاركًا المهمة للجيش اللبناني"، في خطوة تهدف إلى "اختبار مدى قدرة... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت إحدى تلك الوسائل إن "الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان، على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق".وقال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام أمريكية، إن "إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعًا تجريبيًا مدعومًا أمريكيًا، تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي إلى القوات المسلحة اللبنانية".وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260623/إيران-تهدد-بالرد-عسكريا-إذا-انتهكت-إسرائيل-مذكرة-التفاهم-بما-في-ذلك-لبنان-1114618642.html
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روسيا, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي

بين الضغوط الأمريكية والانقسام الداخلي.. هل تنسحب إسرائيل من جنوبي لبنان؟

07:28 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Sam McNeilجنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Sam McNeil
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخطط للانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان، "تاركًا المهمة للجيش اللبناني"، في خطوة تهدف إلى "اختبار مدى قدرة الجيش اللبناني على منع "حزب الله" من استعادة السيطرة على تلك المناطق"، وفق تعبيرها.
وقالت إحدى تلك الوسائل إن "الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان، على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق".
وأوضحت أن "تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الجيش يتجه لتقليص تدريجي لانتشاره البري في جنوب لبنان، في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وتحت ضغط أمريكي لتمهيد الطريق أمام انتشار الجيش اللبناني".
وقال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام أمريكية، إن "إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعًا تجريبيًا مدعومًا أمريكيًا، تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي إلى القوات المسلحة اللبنانية".

وأضافوا أن "القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بـ"حزب الله"، على أن تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة".

إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
إيران تهدد بالرد عسكريا إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بما في ذلك لبنان
أمس, 10:35 GMT
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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