https://sarabic.ae/20260623/فلسطيني-يرمم-شوارع-محافظة-الخليل-جنوبي-الضفة-الغربية-على-نفقته-1114627775.html

فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته

فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته

سبوتنيك عربي

يبادر الشاب عاصم أبو جحيشة منذ سنة ونصف تقريبا، لإصلاح الشوارع في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وكانت مبادرة عاصم قد انطلقت من حفرة صغيرة تسببت بعطل في... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T13:49+0000

2026-06-23T13:49+0000

2026-06-23T13:49+0000

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إصلاح الحفر وعيوب الطرق جنوبي الضفةاعتاد عاصم على النقل بين البلدات بمركبته، حاملاً معه المعدات ومواد البناء التي يشتريها على نفقته الخاصة، رغم إمكاناته المحدودة، ويبحث عن أماكن قد تُلحق الضرر بالمركبات والمارة ليرممها على الفور.ويشير أبو جحيشة إلى أن المواطنين يتفاعلون معه بإيجابية، وأصحاب المركبات والمارة يحيّونه أثناء مرورهم، وغالبا ما يزوّدونه بمعلومات عن مواقع الحفر في شوارع بلداتهم، ويؤكد عاصم أنه لا يتبع لأي جهة، ويشتري المعدات ومواد البناء على نفقته الخاصة رغم إمكاناته المحدودة ومركبته المتواضعة، ويهدف أن يفعل الخير من وراء هذه المبادرة.ويضيف عاصم لـ "سبوتنيك":" تقريباً لي سنة ونصف في هذا المشروع، وليس فقط الحفر، بل عملت دوارا صغيرا لأحد الشوارع وزرعت أشجارا، وعملت في مدارس ودهنت أسوارها الخارجية، أي أنني عملت في المجال التطوعي بجميع أشكاله، وإن شاء الله مستمر على هذا النهج".ويشير المواطن حيدر أبو شيخة إلى أن عاصم يعتبر نموذجا رائعا من نماذج العمل التطوعي، حيث اختار الشاب عاصم أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل أن يتحمّل مسؤولية مجتمعية بنفسه، ويقوم بترميم حفر الشوارع على نفقته الخاصة. ويقول المواطن حيدر أبو شيخة لوكالة "سبوتنيك":" هذه مبادرة رائعة، ونحن بحاجة إلى التوجه نحو مثل هذه المبادرات، لأننا في هذه الفترة بحاجة إليها، وذلك لأننا خرجنا من فصل الشتاء، ومعظم الشوارع بدأت تظهر فيها الحفر، وهذا شيء مفيد كونه يدعم شبابنا لمواصلة هذه المبادرات في إعمار البلد وإعمار الطرق التي نحن فيها".ويضيف المواطن حسن رجوب: "مبادرة عاصم أبو جحيشة مبادرة مهمة، نظراً للضعف العام الموجود اليوم لدى البلديات، بسبب قلة الموارد، وضعف الدفعات والالتزام من جانب المواطنين، وهذه المبادرة حفزت وشجعت الكثير من الهيئات المحلية على أن تحذو حذو عاصم أبو جحيشة، باتجاه فرز طواقم للقيام بمعالجة هذه الحفر، وبالتالي هذه المبادرة مهمة".ويأمل الشاب عاصم أبو جحيشة أن تتبنى المؤسسات الرسمية أو الأهلية مبادرته، ليتمكن من تطوير عمله واستخدام مواد أكثر ثباتا من الإسمنت، وتوسيع نشاطه في محافظة الخليل، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية. وتعاني مدينة الخليل وباقي مدن الضفة الغربية، من إغلاقات متكررة للطرق الرئيسية ما يضطر المواطنين إلى السير في طرق بديلة ووعرة، وتلك الطرق بحاجة إلى صيانة مستمرة وترميم الحفر التي تتشكل فيها خاصة خلال فصل الشتاء.

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2026

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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي