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https://sarabic.ae/20260623/فلسطيني-يرمم-شوارع-محافظة-الخليل-جنوبي-الضفة-الغربية-على-نفقته-1114627775.html
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
سبوتنيك عربي
يبادر الشاب عاصم أبو جحيشة منذ سنة ونصف تقريبا، لإصلاح الشوارع في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وكانت مبادرة عاصم قد انطلقت من حفرة صغيرة تسببت بعطل في... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T13:49+0000
2026-06-23T13:49+0000
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إصلاح الحفر وعيوب الطرق جنوبي الضفةاعتاد عاصم على النقل بين البلدات بمركبته، حاملاً معه المعدات ومواد البناء التي يشتريها على نفقته الخاصة، رغم إمكاناته المحدودة، ويبحث عن أماكن قد تُلحق الضرر بالمركبات والمارة ليرممها على الفور.ويشير أبو جحيشة إلى أن المواطنين يتفاعلون معه بإيجابية، وأصحاب المركبات والمارة يحيّونه أثناء مرورهم، وغالبا ما يزوّدونه بمعلومات عن مواقع الحفر في شوارع بلداتهم، ويؤكد عاصم أنه لا يتبع لأي جهة، ويشتري المعدات ومواد البناء على نفقته الخاصة رغم إمكاناته المحدودة ومركبته المتواضعة، ويهدف أن يفعل الخير من وراء هذه المبادرة.ويضيف عاصم لـ "سبوتنيك":" تقريباً لي سنة ونصف في هذا المشروع، وليس فقط الحفر، بل عملت دوارا صغيرا لأحد الشوارع وزرعت أشجارا، وعملت في مدارس ودهنت أسوارها الخارجية، أي أنني عملت في المجال التطوعي بجميع أشكاله، وإن شاء الله مستمر على هذا النهج".ويشير المواطن حيدر أبو شيخة إلى أن عاصم يعتبر نموذجا رائعا من نماذج العمل التطوعي، حيث اختار الشاب عاصم أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل أن يتحمّل مسؤولية مجتمعية بنفسه، ويقوم بترميم حفر الشوارع على نفقته الخاصة. ويقول المواطن حيدر أبو شيخة لوكالة "سبوتنيك":" هذه مبادرة رائعة، ونحن بحاجة إلى التوجه نحو مثل هذه المبادرات، لأننا في هذه الفترة بحاجة إليها، وذلك لأننا خرجنا من فصل الشتاء، ومعظم الشوارع بدأت تظهر فيها الحفر، وهذا شيء مفيد كونه يدعم شبابنا لمواصلة هذه المبادرات في إعمار البلد وإعمار الطرق التي نحن فيها".ويضيف المواطن حسن رجوب: "مبادرة عاصم أبو جحيشة مبادرة مهمة، نظراً للضعف العام الموجود اليوم لدى البلديات، بسبب قلة الموارد، وضعف الدفعات والالتزام من جانب المواطنين، وهذه المبادرة حفزت وشجعت الكثير من الهيئات المحلية على أن تحذو حذو عاصم أبو جحيشة، باتجاه فرز طواقم للقيام بمعالجة هذه الحفر، وبالتالي هذه المبادرة مهمة".ويأمل الشاب عاصم أبو جحيشة أن تتبنى المؤسسات الرسمية أو الأهلية مبادرته، ليتمكن من تطوير عمله واستخدام مواد أكثر ثباتا من الإسمنت، وتوسيع نشاطه في محافظة الخليل، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية. وتعاني مدينة الخليل وباقي مدن الضفة الغربية، من إغلاقات متكررة للطرق الرئيسية ما يضطر المواطنين إلى السير في طرق بديلة ووعرة، وتلك الطرق بحاجة إلى صيانة مستمرة وترميم الحفر التي تتشكل فيها خاصة خلال فصل الشتاء.
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته

13:49 GMT 23.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
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يبادر الشاب عاصم أبو جحيشة منذ سنة ونصف تقريبا، لإصلاح الشوارع في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وكانت مبادرة عاصم قد انطلقت من حفرة صغيرة تسببت بعطل في إطار مركبته، ليقرر بعدها المبادرة في إصلاح الحفر وعيوب الطرق في محافظة الخليل.
إصلاح الحفر وعيوب الطرق جنوبي الضفة
اعتاد عاصم على النقل بين البلدات بمركبته، حاملاً معه المعدات ومواد البناء التي يشتريها على نفقته الخاصة، رغم إمكاناته المحدودة، ويبحث عن أماكن قد تُلحق الضرر بالمركبات والمارة ليرممها على الفور.
ويقول عاصم أبو جحيشة لوكالة "سبوتنيك":" ليس عندي ما يمنع أن أخرج كل يوم ساعة لوجه الله تعالى، وقد رأيت كيف يضحك الناس ويبتهجون، أحببت الفكرة بأن يكون عملاً تطوعياً شخصياً مني، وأحببت أن أعيش الأجواء مع الناس، فكرة العمل بسيطة ولكن مفعولها كبير، أنت تعمل لمجتمع كامل لا لمجهود شخصي، فأحببت الفكرة، ولقيت قبولاً كبيراً من الناس، يقولون الله يعطيك العافية، الله يجزيك الخير، وهذا يكفيني".
ويشير أبو جحيشة إلى أن المواطنين يتفاعلون معه بإيجابية، وأصحاب المركبات والمارة يحيّونه أثناء مرورهم، وغالبا ما يزوّدونه بمعلومات عن مواقع الحفر في شوارع بلداتهم، ويؤكد عاصم أنه لا يتبع لأي جهة، ويشتري المعدات ومواد البناء على نفقته الخاصة رغم إمكاناته المحدودة ومركبته المتواضعة، ويهدف أن يفعل الخير من وراء هذه المبادرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف عاصم لـ "سبوتنيك":" تقريباً لي سنة ونصف في هذا المشروع، وليس فقط الحفر، بل عملت دوارا صغيرا لأحد الشوارع وزرعت أشجارا، وعملت في مدارس ودهنت أسوارها الخارجية، أي أنني عملت في المجال التطوعي بجميع أشكاله، وإن شاء الله مستمر على هذا النهج".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشير المواطن حيدر أبو شيخة إلى أن عاصم يعتبر نموذجا رائعا من نماذج العمل التطوعي، حيث اختار الشاب عاصم أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل أن يتحمّل مسؤولية مجتمعية بنفسه، ويقوم بترميم حفر الشوارع على نفقته الخاصة.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول المواطن حيدر أبو شيخة لوكالة "سبوتنيك":" هذه مبادرة رائعة، ونحن بحاجة إلى التوجه نحو مثل هذه المبادرات، لأننا في هذه الفترة بحاجة إليها، وذلك لأننا خرجنا من فصل الشتاء، ومعظم الشوارع بدأت تظهر فيها الحفر، وهذا شيء مفيد كونه يدعم شبابنا لمواصلة هذه المبادرات في إعمار البلد وإعمار الطرق التي نحن فيها".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف المواطن حسن رجوب: "مبادرة عاصم أبو جحيشة مبادرة مهمة، نظراً للضعف العام الموجود اليوم لدى البلديات، بسبب قلة الموارد، وضعف الدفعات والالتزام من جانب المواطنين، وهذه المبادرة حفزت وشجعت الكثير من الهيئات المحلية على أن تحذو حذو عاصم أبو جحيشة، باتجاه فرز طواقم للقيام بمعالجة هذه الحفر، وبالتالي هذه المبادرة مهمة".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويأمل الشاب عاصم أبو جحيشة أن تتبنى المؤسسات الرسمية أو الأهلية مبادرته، ليتمكن من تطوير عمله واستخدام مواد أكثر ثباتا من الإسمنت، وتوسيع نشاطه في محافظة الخليل، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتعاني مدينة الخليل وباقي مدن الضفة الغربية، من إغلاقات متكررة للطرق الرئيسية ما يضطر المواطنين إلى السير في طرق بديلة ووعرة، وتلك الطرق بحاجة إلى صيانة مستمرة وترميم الحفر التي تتشكل فيها خاصة خلال فصل الشتاء.
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