تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: استهداف المنشآت النووية يأخذ المنطقة إلى منعطف جديد
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين الإنماء والتغيّر المناخي... جولة تبدأ من الصين وتنتهي في المغرب!
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
09:03 GMT
27 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
16:34 GMT
13 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260714/تصعيد-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-اقتحامات-واعتقالات-يومية-تحاصر-حياة-الفلسطينيين-وتدفعهم-للنزوح--1115172045.html
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
سبوتنيك عربي
يكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية في الضفة الغربية، من خلال نهج هجومي ومتواصل، حيث تركز هذه الحملات الموسعة بشكل جوهري على المخيمات، فيما لا... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T11:00+0000
2026-07-14T11:17+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
اسرائيل
نزوح
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0d/1115172566_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5018f6786c1c8b6cba444259b1386fa5.jpg
اقتحامات يومية واعتقالات متصاعدة في ظل تدمير للممتلكات وتركز العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية على مخيمات اللاجئين، في إطار ما تروّجه له من عمليات "الدفاع الاستباقي"، وذلك تزامناً مع اقتراب الأعياد العبرية في مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وتشير المعطيات الأمنية الإسرائيلية إلى أن توسيع العمليات العسكرية سينصب بصورة رئيسة على مخيمات شمال الضفة الغربية.وقال ماهر النمورة عضو المجلس الثوري لحركة فتح لوكالة "سبوتنيك": "العمليات العسكرية التي ينوي الاحتلال القيام بها، والتي عملياً قد بدأت بالفعل من خلال الاقتحامات اليومية واعتقال العشرات والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير الأثاث داخل البيوت والتوجه نحو مخططات تهدف إلى شق شوارع وطرق داخل المخيمات".وأضاف: "وهذا أمر بالغ الخطورة، ونحن نحذر من الاستمرار في هذه العملية العسكرية التي تستهدف الشجر والبشر والحجر على حد سواء، إذ يهدف الاحتلال من وراء ذلك إلى الضغط على الشعب الفلسطيني لترك هذه البلاد ومغادرتها، ولكننا نقول إن شعبنا الفلسطيني صامد ومتجذر ومنغرس في أرضه رغم كل التحديات".ولا يخلو هذا التحرك من أبعاد سياسية داخلية، إذ يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، ويشير المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبقاء الملف الفلسطيني في صدارة الأولويات الأمنية والسياسية، في خطوة تهدف إلى حصد مكاسب انتخابية، إضافة إلى أهداف مستقبلية لإفراغ المخيمات ودمجها بالمدن الفلسطينية. وقال المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد لـ "سبوتنيك":" إن المخيمات يراد تدميرها ودمجها مع البلدات والمدن، أو دفع سكانها إلى الهجرة، لتحقيق هدفين أساسيين: الأول منهما يتعلق بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ تعتقد إسرائيل بدعم أمريكي أن تدمير المخيمات والقضاء عليها قد يؤدي إلى إلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. أما المسألة الثانية فتأتي في الإطار ذاته، وهي تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم كمقدمة لدفعهم إما إلى الهجرة".موضحا: "وهذا الهدف الحقيقي الذي لم يعد أحد في إسرائيل يخجل من التحدث عنه علناً، أو اللجوء إلى الضغط على الفلسطينيين لكي يقبلوا ما يفرض عليهم من حلول سياسية، والمتمثلة بإبقاء الواقع الحالي على ما هو عليه من احتلال وقهر وإذلال". ويعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية أوقاتا صعبة للغاية في ظل في تنفيذ عمليات اقتحام واعتقال شبه يومية بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حالة من التوتر الميداني المستمر.ويقول المواطن محمد النجار والذي يعيش في مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "إن مخيم الفوار الواقع في جنوب محافظة الخليل يتعرض بشكل يومي ومنهجي لسياسة احتلالية إجرامية بحقه، حيث يقدم جنود مدججون بالسلاح ودباباتهم العسكرية لاقتحام بيوت الآمنين في هذا المخيم، وينتشرون في حاراته وأزقته، ويداهمون البيوت ويفتشونها ويكسرون محتوياتها ويعتدون على المواطنين الآمنين".وتابع: "وخلال هذه الاقتحامات تتوقف الحياة في المخيم بالكامل، وتتعطل المدارس فلا يذهب الأطفال إلى مدارسهم، بل يظلون في بيوتهم مختبئين خائفين، وهذا المخيم اليوم، وسائر المخيمات وكل مناطق الضفة الغربية، أصبحت مناطق منكوبة بسبب هذه الحملات المستمرة التي لا تتوقف بحق هذه المناطق".وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الشركاء في المجال الإنساني بالضفة الغربية أفادوا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتشديد القيود على التنقل، وعمليات الهدم، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين، لا تزال مستمرة.ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن الشركاء في المجال الإنساني أن المزيد من الفلسطينيين يتعرضون للنزوح نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين.وأفاد بأنه منذ بداية الشهر، هُجّر 67 شخصا جراء عمليات الهدم، حيث هدمت أكثر من 20 منشأة، بما في ذلك منشأتان تم تمويلهما من قبل جهات مانحة لدعم المحتاجين، وأضاف المكتب أن "النتيجة هي أن مزيدا من الفلسطينيين يتعرضون للنزوح، وتتزايد مخاطر الحماية، كما تصبح إمكانية الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية أكثر تقييدا".
https://sarabic.ae/20260710/خطة-المليون-مستوطن-مسؤول-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-خطورة-التسهيلات-الضريبية-الإسرائيلية-في-الضفة-1115111773.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0d/1115172566_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ce30d571b78b265ffc367bab46bc465c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, اسرائيل, نزوح, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, اسرائيل, نزوح, العالم

تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح

11:00 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 14.07.2026)
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية في الضفة الغربية، من خلال نهج هجومي ومتواصل، حيث تركز هذه الحملات الموسعة بشكل جوهري على المخيمات، فيما لا تقتصر آثارها على تلك المناطق فحسب، بل تمتد لتشمل تشديد الحصار والضغط على بقية المحافظات والمدن الفلسطينية الأخرى.

اقتحامات يومية واعتقالات متصاعدة في ظل تدمير للممتلكات

وتركز العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية على مخيمات اللاجئين، في إطار ما تروّجه له من عمليات "الدفاع الاستباقي"، وذلك تزامناً مع اقتراب الأعياد العبرية في مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وتشير المعطيات الأمنية الإسرائيلية إلى أن توسيع العمليات العسكرية سينصب بصورة رئيسة على مخيمات شمال الضفة الغربية.
وقال ماهر النمورة عضو المجلس الثوري لحركة فتح لوكالة "سبوتنيك": "العمليات العسكرية التي ينوي الاحتلال القيام بها، والتي عملياً قد بدأت بالفعل من خلال الاقتحامات اليومية واعتقال العشرات والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير الأثاث داخل البيوت والتوجه نحو مخططات تهدف إلى شق شوارع وطرق داخل المخيمات".
وأضاف: "وهذا أمر بالغ الخطورة، ونحن نحذر من الاستمرار في هذه العملية العسكرية التي تستهدف الشجر والبشر والحجر على حد سواء، إذ يهدف الاحتلال من وراء ذلك إلى الضغط على الشعب الفلسطيني لترك هذه البلاد ومغادرتها، ولكننا نقول إن شعبنا الفلسطيني صامد ومتجذر ومنغرس في أرضه رغم كل التحديات".
ولا يخلو هذا التحرك من أبعاد سياسية داخلية، إذ يأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، ويشير المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبقاء الملف الفلسطيني في صدارة الأولويات الأمنية والسياسية، في خطوة تهدف إلى حصد مكاسب انتخابية، إضافة إلى أهداف مستقبلية لإفراغ المخيمات ودمجها بالمدن الفلسطينية.
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
© Sputnik
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد لـ "سبوتنيك":" إن المخيمات يراد تدميرها ودمجها مع البلدات والمدن، أو دفع سكانها إلى الهجرة، لتحقيق هدفين أساسيين: الأول منهما يتعلق بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ تعتقد إسرائيل بدعم أمريكي أن تدمير المخيمات والقضاء عليها قد يؤدي إلى إلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. أما المسألة الثانية فتأتي في الإطار ذاته، وهي تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم كمقدمة لدفعهم إما إلى الهجرة".
موضحا: "وهذا الهدف الحقيقي الذي لم يعد أحد في إسرائيل يخجل من التحدث عنه علناً، أو اللجوء إلى الضغط على الفلسطينيين لكي يقبلوا ما يفرض عليهم من حلول سياسية، والمتمثلة بإبقاء الواقع الحالي على ما هو عليه من احتلال وقهر وإذلال".
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
© Sputnik
ويعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية أوقاتا صعبة للغاية في ظل في تنفيذ عمليات اقتحام واعتقال شبه يومية بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حالة من التوتر الميداني المستمر.
فلسطيني يرمم شوارع محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية على نفقته - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
خطة المليون مستوطن... مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" خطورة التسهيلات الضريبية الإسرائيلية في الضفة
10 يوليو, 18:03 GMT
ويقول المواطن محمد النجار والذي يعيش في مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "إن مخيم الفوار الواقع في جنوب محافظة الخليل يتعرض بشكل يومي ومنهجي لسياسة احتلالية إجرامية بحقه، حيث يقدم جنود مدججون بالسلاح ودباباتهم العسكرية لاقتحام بيوت الآمنين في هذا المخيم، وينتشرون في حاراته وأزقته، ويداهمون البيوت ويفتشونها ويكسرون محتوياتها ويعتدون على المواطنين الآمنين".
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
© Sputnik
وتابع: "وخلال هذه الاقتحامات تتوقف الحياة في المخيم بالكامل، وتتعطل المدارس فلا يذهب الأطفال إلى مدارسهم، بل يظلون في بيوتهم مختبئين خائفين، وهذا المخيم اليوم، وسائر المخيمات وكل مناطق الضفة الغربية، أصبحت مناطق منكوبة بسبب هذه الحملات المستمرة التي لا تتوقف بحق هذه المناطق".
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الشركاء في المجال الإنساني بالضفة الغربية أفادوا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتشديد القيود على التنقل، وعمليات الهدم، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين، لا تزال مستمرة.
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
1/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
2/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
3/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
4/4
© Sputnik
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن الشركاء في المجال الإنساني أن المزيد من الفلسطينيين يتعرضون للنزوح نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين.
وأفاد بأنه منذ بداية الشهر، هُجّر 67 شخصا جراء عمليات الهدم، حيث هدمت أكثر من 20 منشأة، بما في ذلك منشأتان تم تمويلهما من قبل جهات مانحة لدعم المحتاجين، وأضاف المكتب أن "النتيجة هي أن مزيدا من الفلسطينيين يتعرضون للنزوح، وتتزايد مخاطر الحماية، كما تصبح إمكانية الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية أكثر تقييدا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала