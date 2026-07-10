https://sarabic.ae/20260710/خطة-المليون-مستوطن-مسؤول-فلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-خطورة-التسهيلات-الضريبية-الإسرائيلية-في-الضفة-1115111773.html
خطة المليون مستوطن... مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" خطورة التسهيلات الضريبية الإسرائيلية في الضفة
خطة المليون مستوطن... مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" خطورة التسهيلات الضريبية الإسرائيلية في الضفة
سبوتنيك عربي
قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الدكتور حسن بريجية، إن المزايا والإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة الإسرائيلية لـ 64... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:03+0000
2026-07-10T18:03+0000
2026-07-10T18:03+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الكثير من الإسرائيليين يمتنعون في الحالة الطبيعية عن القدوم للعيش في المستوطنات، وذلك لمعرفتهم الحقيقية بعدم شرعية هذا الإجراء، أو لعدم انتمائهم لهذه الأرض.وأكد بريجية أن هذه الإعفاءات تأتي كجزء من التسهيلات الممنوحة من حكومة نتنياهو للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل والمستوطنين الجدد بالتحديد، حيث يتم التحكم في هذه الفئات وتوجيهها مباشرة للعيش في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن تُعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحكومة الإسرائيلية التي تسعى لرفع أعدادهم من 750 ألفًا إلى أكثر من مليون.وأعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن سكان 64 مستوطنة في الضفة الغربية "المحتلة" سيحصلون على مزايا ضريبية اعتبارًا من الشهر المقبل بأثر رجعي.وجاء الإعلان بعد مصادقة الكنيست على قرار دفع به حزب الصهيونية الدينية، بشأن منح هذه المزايا للمستوطنات المشمولة بالقانون.وكان الكنيست قد أقر في وقت سابق تشريعًا يمنح مزايا ضريبية لعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما قدرت سلطة الضرائب تكلفة المشروع على الموازنة العامة بنحو 130 مليون شيكل.وخصص وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مبالغ كبيرة تُعطى للمستوطنين كمنحة إعفاء ضريبي، وذلك بغرض تشجيع المواطنين اليهود في إسرائيل على الانتقال للسكن في المستوطنات الاستعمارية القائمة في الضفة الغربية، حتى يبلغ عدد المستوطنين مليون نسمة.وفي وقتٍ سابقٍ صرّح سموتريتش، بأن "إسرائيل بدأت ثورة الاستيطان"، وأكد أن "هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل"، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
خطة المليون مستوطن... مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" خطورة التسهيلات الضريبية الإسرائيلية في الضفة
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الدكتور حسن بريجية، إن المزايا والإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة الإسرائيلية لـ 64 مستوطنة في الضفة الغربية تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع وتسهيل التوجه الاستيطاني نحو أراضي الضفة الغربية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الكثير من الإسرائيليين يمتنعون في الحالة الطبيعية عن القدوم للعيش في المستوطنات
، وذلك لمعرفتهم الحقيقية بعدم شرعية هذا الإجراء، أو لعدم انتمائهم لهذه الأرض.
وأكد بريجية أن هذه الإعفاءات تأتي كجزء من التسهيلات الممنوحة من حكومة نتنياهو للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل والمستوطنين الجدد بالتحديد، حيث يتم التحكم في هذه الفئات وتوجيهها مباشرة للعيش في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن تُعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحكومة الإسرائيلية التي تسعى لرفع أعدادهم من 750 ألفًا إلى أكثر من مليون.
وأضاف مدير دائرة القانون الدولي أن كل هذه الممارسات تأتي في سياق الدفع باتجاه التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وإجبارهم على ترك أراضيهم وقراهم والتوجه نحو التجمعات السكنية المكتظة، مشددًا على أن الخطورة تكمن في كون هذه السياسة العامة تسعى بالدرجة الأولى إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين، وجلب مستوطنين من جميع أنحاء العالم لتوطينهم في الضفة الغربية.
وأعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن سكان 64 مستوطنة في الضفة الغربية
"المحتلة" سيحصلون على مزايا ضريبية اعتبارًا من الشهر المقبل بأثر رجعي.
وجاء الإعلان بعد مصادقة الكنيست على قرار دفع به حزب الصهيونية الدينية، بشأن منح هذه المزايا للمستوطنات المشمولة بالقانون.
وكان الكنيست قد أقر في وقت سابق تشريعًا يمنح مزايا ضريبية لعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما قدرت سلطة الضرائب تكلفة المشروع على الموازنة العامة بنحو 130 مليون شيكل.
وخصص وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مبالغ كبيرة تُعطى للمستوطنين كمنحة إعفاء ضريبي، وذلك بغرض تشجيع المواطنين اليهود في إسرائيل
على الانتقال للسكن في المستوطنات الاستعمارية القائمة في الضفة الغربية، حتى يبلغ عدد المستوطنين مليون نسمة.
وفي وقتٍ سابقٍ صرّح سموتريتش، بأن "إسرائيل بدأت ثورة الاستيطان"، وأكد أن "هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل"، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.