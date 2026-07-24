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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إدراج اليونسكو بلدة سبسطية على قائمة التراث العالمي يفشل مخططات إسرائيل
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إدراج اليونسكو بلدة سبسطية على قائمة التراث العالمي يفشل مخططات إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، بإدراج... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T17:29+0000
2026-07-24T17:29+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
اليونسكو
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102673/72/1026737214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f568ab79fe310c0508f34f672b45eb4f.jpg
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن القرار الصادر عن اجتماع منظمة اليونسكو المنعقد في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، يكتسب أهمية بالغة في ظل الاستهداف المتواصل من "الاحتلال" ومستعمريه للأماكن التاريخية والتراثية، مشيرًا إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، إضافة إلى أحد المواقع التاريخية في قطاع غزة، ضمن جهود الحفاظ على التراث الإنساني والعالمي.وأضاف أن محاولات السطو على الآثار والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين هي محاولة قائمة ومستمرة، وتحديدًا في بلدة سبسطية التي يسعى "الاحتلال" منذ فترة طويلة للاستيلاء على معالمها وتغيير واقعها، مؤكدًا أن قرار اليونسكو يمثل إفشالًا لكافة المساعي الإسرائيلية لشرعنة مصادرة الأراضي التراثية والتاريخية وإخضاعها لسيطرته وتحويلها إلى مناطق ممارسة للتهويد والعبرنة.وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن اليونسكو دأبت على إدراج العديد من المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية والتراثية الفلسطينية ضمن قائمة التراث العالمي للحفاظ عليها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آليات عمل جادة وفاعلة لتوفير الحماية الميدانية لهذه الأماكن، ومحاسبة "الاحتلال" على جرائمه المتواصلة وعدم منطقه لقرارات الشرعية والقانون الدولي.وشدد المسؤول الفلسطيني على الثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية التي تستحقها في مواجهة محاولات التصفية والشطب، مجددًا التمسك بحق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وحماية مقدساته الدينية وآثاره التاريخية من السرقة والتدمير.وأدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، الموقع الأثري في بلدة سبسطية بالضفة الغربية "المحتلة"، وخمس قلاع في منطقة جبل عامل بجنوب لبنان، على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وذلك رغم اعتراض إسرائيل.وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بعد النظر في الترشيحين بصفة عاجلة، استنادًا إلى استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد دعت اللجنة، قبل أيام، إلى رفض الطلبين، معتبرة أنهما يمثلان "تسييسًا للتراث الثقافي".وكانت فلسطين قد قدمت ملف ترشيح سبسطية إلى اليونسكو عام 2012، مؤكدة أن إدراجها على قائمة التراث العالمي سيسهم في حماية الموقع والحفاظ عليه، في ظل بقائه إلى حد كبير تحت السيطرة الإسرائيلية والحاجة إلى مزيد من أعمال الصون، رغم استقطابه للزوار.
https://sarabic.ae/20260722/مستشار-محافظة-القدس-لـسبوتنيك-قرار-اليونسكو-انتصار-جديد-للوضع-التاريخي-والقانوني-للمدينة-1115416211.html
https://sarabic.ae/20260526/يونسكو-تؤكد-التزامها-بحماية-حق-التعليم-واستمرار-المسار-الأكاديمي-لطلاب-غزة-1113763955.html
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وائل مجدي
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, اليونسكو, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, اليونسكو, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إدراج اليونسكو بلدة سبسطية على قائمة التراث العالمي يفشل مخططات إسرائيل

17:29 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Jacques Brinonاليونسكو
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Jacques Brinon
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، بإدراج بلدة سبسطية الفلسطينية على قائمة التراث العالمي، يشكل خطوة في غاية الأهمية لحماية هذه البلدة التاريخية الأثرية التي يتعرض تراثها لمحاولات سطو واستيلاء مستمرة من قبل "الاحتلال" الإسرائيلي.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن القرار الصادر عن اجتماع منظمة اليونسكو المنعقد في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، يكتسب أهمية بالغة في ظل الاستهداف المتواصل من "الاحتلال" ومستعمريه للأماكن التاريخية والتراثية، مشيرًا إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، إضافة إلى أحد المواقع التاريخية في قطاع غزة، ضمن جهود الحفاظ على التراث الإنساني والعالمي.
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
22 يوليو, 18:26 GMT
وأضاف أن محاولات السطو على الآثار والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين هي محاولة قائمة ومستمرة، وتحديدًا في بلدة سبسطية التي يسعى "الاحتلال" منذ فترة طويلة للاستيلاء على معالمها وتغيير واقعها، مؤكدًا أن قرار اليونسكو يمثل إفشالًا لكافة المساعي الإسرائيلية لشرعنة مصادرة الأراضي التراثية والتاريخية وإخضاعها لسيطرته وتحويلها إلى مناطق ممارسة للتهويد والعبرنة.
ويرى أبو يوسف أن هذا الإنجاز يأتي في وقت يصعد فيه "الاحتلال" من هجماته واستعراضات مستعمريه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت مؤخرًا عن ارتقاء "شهداء" وسقوط عشرات الإصابات، وذلك بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي ودعم من حكومته التي تمنح الضوء الأخضر لمواصلة الاعتداءات، بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة والتدمير والحصار في قطاع غزة، وسياسات التوسع الاستيطاني والهدم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن اليونسكو دأبت على إدراج العديد من المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية والتراثية الفلسطينية ضمن قائمة التراث العالمي للحفاظ عليها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آليات عمل جادة وفاعلة لتوفير الحماية الميدانية لهذه الأماكن، ومحاسبة "الاحتلال" على جرائمه المتواصلة وعدم منطقه لقرارات الشرعية والقانون الدولي.
وشدد المسؤول الفلسطيني على الثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية التي تستحقها في مواجهة محاولات التصفية والشطب، مجددًا التمسك بحق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وحماية مقدساته الدينية وآثاره التاريخية من السرقة والتدمير.
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
"يونسكو" تؤكد التزامها بحماية حق التعليم واستمرار المسار الأكاديمي لطلاب غزة
26 مايو, 16:27 GMT
وأدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، الموقع الأثري في بلدة سبسطية بالضفة الغربية "المحتلة"، وخمس قلاع في منطقة جبل عامل بجنوب لبنان، على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بعد النظر في الترشيحين بصفة عاجلة، استنادًا إلى استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد دعت اللجنة، قبل أيام، إلى رفض الطلبين، معتبرة أنهما يمثلان "تسييسًا للتراث الثقافي".
وكانت فلسطين قد قدمت ملف ترشيح سبسطية إلى اليونسكو عام 2012، مؤكدة أن إدراجها على قائمة التراث العالمي سيسهم في حماية الموقع والحفاظ عليه، في ظل بقائه إلى حد كبير تحت السيطرة الإسرائيلية والحاجة إلى مزيد من أعمال الصون، رغم استقطابه للزوار.
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