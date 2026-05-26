"يونسكو" تؤكد التزامها بحماية حق التعليم واستمرار المسار الأكاديمي لطلاب غزة

سبوتنيك عربي

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التزامها بالحفاظ على حق التعليم وضمان عدم انقطاع المسار الأكاديمي لآلاف الطلاب الفلسطينيين في قطاع... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T16:27+0000

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تواصل جهودها لدعم قطاع التعليم العالي في غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على المؤسسات الأكاديمية والطلبة. وأوضحت أن الأزمة الحالية ألقت بظلالها على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث تضررت البنية التحتية التعليمية بشكل واسع، ما أدى إلى تعطيل الدراسة وحرمان أعداد كبيرة من الطلبة من مواصلة تعليمهم بشكل طبيعي.وأكدت اليونسكو دعمها لمبادرات التعليم الرقمي والتعلم عن بُعد، بهدف تمكين الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية، إلى جانب توفير موارد تعليمية ومساحات تعليم مؤقتة للحد من آثار الانقطاع الأكاديمي. كما أشارت إلى جهودها في دعم أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية لضمان استمرار البرامج الدراسية.ولفتت المنظمة إلى أن تحركاتها تشمل تعزيز التعاون مع الجامعات والشركاء الدوليين لتوفير فرص تعليمية مرنة، ودعم المبادرات التي تضمن عدم ضياع المسارات الأكاديمية للطلاب المتضررين.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

اليونسكو, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم