"حماس": تصعيد العمليات في غزة يعكس استخفافا بجهود الوسطاء والدول الضامنة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يعكس استخفافًا واضحًا بجهود الوسطاء والدول الضامنة الرامية إلى تثبيت... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T12:45+0000

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يأتي في سياق استمرار “حرب الإبادة” والانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام. كما حمّل "مجلس السلام" جانبًا من المسؤولية، منتقدًا ما وصفه بحالة العجز والصمت تجاه التطورات الميدانية. وأضاف أن تزامن الهجوم مع وقفة عرفة يكشف ـ بحسب تعبيره ـ “الوجه العنصري للاحتلال”، ويؤكد تجاهله لمشاعر المسلمين ومقدساتهم الدينية. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

