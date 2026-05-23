وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة عقب التهدئة، بما يشمل إعادة الإعمار وعودة الحياة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال تاجاني، خلال مداخلة عبر الفيديو في مهرجان الاقتصاد بمدينة ترينتو، إن إيطاليا ترى إمكانية لعب دور مهم في لبنان، لا سيما في دعم وتعزيز المؤسسات الشرعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إيطالية. وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده تحرص على إيصال رسائل واضحة إلى إسرائيل بضرورة عدم تجاوز حدود معينة، مضيفًا أن "الصداقة مع إسرائيل لا تتعارض مع الصراحة في المواقف".وأوضح أن التوسع الاستيطاني في أراضي السلطة الفلسطينية يقوض فرص السلام وحل الدولتين، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت موقفًا حازمًا عقب الأحداث المرتبطة بنشطاء "أسطول الحرية" وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي دعم الموقف الإيطالي الداعي إلى فرض عقوبات على بن غفير في أقرب وقت، على خلفية ما وصفها بـ"الأفعال المشينة" التي شهدتها الأيام الماضية.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه

© AP Photo / Jean-Francois Badiasأنطونيو تاجاني
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة عقب التهدئة، بما يشمل إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقال تاجاني، خلال مداخلة عبر الفيديو في مهرجان الاقتصاد بمدينة ترينتو، إن إيطاليا ترى إمكانية لعب دور مهم في لبنان، لا سيما في دعم وتعزيز المؤسسات الشرعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إيطالية.
وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده تحرص على إيصال رسائل واضحة إلى إسرائيل بضرورة عدم تجاوز حدود معينة، مضيفًا أن "الصداقة مع إسرائيل لا تتعارض مع الصراحة في المواقف".
وأشار تاجاني إلى وثيقة مشتركة وقعتها كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وانضمت إليها لاحقًا دول أخرى، للمطالبة بوقف أنشطة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن التوسع الاستيطاني في أراضي السلطة الفلسطينية يقوض فرص السلام وحل الدولتين، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت موقفًا حازمًا عقب الأحداث المرتبطة بنشطاء "أسطول الحرية" وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي دعم الموقف الإيطالي الداعي إلى فرض عقوبات على بن غفير في أقرب وقت، على خلفية ما وصفها بـ"الأفعال المشينة" التي شهدتها الأيام الماضية.
وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
