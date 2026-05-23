وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة عقب التهدئة، بما يشمل إعادة الإعمار وعودة الحياة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T18:51+0000

وقال تاجاني، خلال مداخلة عبر الفيديو في مهرجان الاقتصاد بمدينة ترينتو، إن إيطاليا ترى إمكانية لعب دور مهم في لبنان، لا سيما في دعم وتعزيز المؤسسات الشرعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إيطالية. وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده تحرص على إيصال رسائل واضحة إلى إسرائيل بضرورة عدم تجاوز حدود معينة، مضيفًا أن "الصداقة مع إسرائيل لا تتعارض مع الصراحة في المواقف".وأوضح أن التوسع الاستيطاني في أراضي السلطة الفلسطينية يقوض فرص السلام وحل الدولتين، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت موقفًا حازمًا عقب الأحداث المرتبطة بنشطاء "أسطول الحرية" وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي دعم الموقف الإيطالي الداعي إلى فرض عقوبات على بن غفير في أقرب وقت، على خلفية ما وصفها بـ"الأفعال المشينة" التي شهدتها الأيام الماضية.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.

