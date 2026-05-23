https://sarabic.ae/20260523/وزير-الخارجية-الايطالي-على-إسرائيل-أن-تدرك-أن-هناك-حدا-لا-يمكن-تجاوزه-1113687146.html
وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه
وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة عقب التهدئة، بما يشمل إعادة الإعمار وعودة الحياة... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T18:51+0000
2026-05-23T18:51+0000
2026-05-23T18:51+0000
أخبار الضفة الغربية
إيطاليا
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102181/12/1021811207_0:326:4902:3083_1920x0_80_0_0_193c877d10821bf75658a006b263fcd3.jpg
وقال تاجاني، خلال مداخلة عبر الفيديو في مهرجان الاقتصاد بمدينة ترينتو، إن إيطاليا ترى إمكانية لعب دور مهم في لبنان، لا سيما في دعم وتعزيز المؤسسات الشرعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إيطالية. وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده تحرص على إيصال رسائل واضحة إلى إسرائيل بضرورة عدم تجاوز حدود معينة، مضيفًا أن "الصداقة مع إسرائيل لا تتعارض مع الصراحة في المواقف".وأوضح أن التوسع الاستيطاني في أراضي السلطة الفلسطينية يقوض فرص السلام وحل الدولتين، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت موقفًا حازمًا عقب الأحداث المرتبطة بنشطاء "أسطول الحرية" وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي دعم الموقف الإيطالي الداعي إلى فرض عقوبات على بن غفير في أقرب وقت، على خلفية ما وصفها بـ"الأفعال المشينة" التي شهدتها الأيام الماضية.وكانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
https://sarabic.ae/20260522/هولندا-تتحرك-ضد-المستوطنات-الإسرائيلية-مقترح-رسمي-لحظر-استيراد-بضائع-الضفة-الغربية-1113654582.html
https://sarabic.ae/20260505/سموتريتش-الحرب-يجب-أن-تنتهي-بتغيير-حدود-إسرائيل-في-لبنان-وسوريا-وغزة-والضفة-الغربية-1113128362.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102181/12/1021811207_179:0:4723:3408_1920x0_80_0_0_79e14b380f9fd3330202bb867bd97e88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إيطاليا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إيطاليا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية الايطالي: على إسرائيل أن تدرك أن هناك حدا لا يمكن تجاوزه
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة عقب التهدئة، بما يشمل إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وقال تاجاني، خلال مداخلة عبر الفيديو في مهرجان الاقتصاد بمدينة ترينتو، إن إيطاليا ترى إمكانية لعب دور مهم في لبنان، لا سيما في دعم وتعزيز المؤسسات الشرعية، بحسب ماذكرت وسائل إعلام إيطالية.
وشدد الوزير الإيطالي على أن بلاده تحرص على إيصال رسائل واضحة إلى إسرائيل بضرورة عدم تجاوز حدود معينة، مضيفًا أن "الصداقة مع إسرائيل
لا تتعارض مع الصراحة في المواقف".
وأشار تاجاني إلى وثيقة مشتركة وقعتها كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وانضمت إليها لاحقًا دول أخرى، للمطالبة بوقف أنشطة المستوطنين في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن التوسع الاستيطاني في أراضي السلطة الفلسطينية يقوض فرص السلام وحل الدولتين
، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت موقفًا حازمًا عقب الأحداث المرتبطة بنشطاء "أسطول الحرية" وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي دعم الموقف الإيطالي الداعي إلى فرض عقوبات على بن غفير في أقرب وقت، على خلفية ما وصفها بـ"الأفعال المشينة" التي شهدتها الأيام الماضية.
وكانت إسرائيل
قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين.
ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.