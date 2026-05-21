لافروف يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني هاتفيا تطورات الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T19:31+0000
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 21 مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق جهود إعادة الإعمار.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 21 مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وتابع البيان: "خلال الاتصال، نُوقشت الأوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على ضرورة ضمان وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، والبدء الفوري في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية المدمرة بالكامل تقريبا في القطاع، فضلا عن تحسين الأوضاع في الضفة الغربية".
وأكمل البيان: "تم التأكيد مجددا على موقف موسكو الثابت بشأن حتمية التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى الإطار القانوني الدولي المعروف، والذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
وتابع البيان: "تمت مناقشة موضوع استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في ضوء نتائج المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو/أيار".
وختم البيان بالتأكيد أهمية القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف
، عن نشر "خريطة طريق" من 15 بندا، تهدف إلى استكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وذلك عقب إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي حول مستقبل القطاع.