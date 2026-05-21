لافروف يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني هاتفيا تطورات الوضع في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني هاتفيا تطورات الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
19:31 GMT 21.05.2026
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق جهود إعادة الإعمار.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 21 مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب الفلسطيني، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع البيان: "خلال الاتصال، نُوقشت الأوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على ضرورة ضمان وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، والبدء الفوري في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية المدمرة بالكامل تقريبا في القطاع، فضلا عن تحسين الأوضاع في الضفة الغربية".

نيكولاي ملادينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
من 15 بندا.. ملادينوف يعلن "خريطة طريق" لتنفيذ خطة ترامب في غزة
17:40 GMT
وأكمل البيان: "تم التأكيد مجددا على موقف موسكو الثابت بشأن حتمية التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى الإطار القانوني الدولي المعروف، والذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

وتابع البيان: "تمت مناقشة موضوع استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في ضوء نتائج المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو/أيار".

وختم البيان بالتأكيد أهمية القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، عن نشر "خريطة طريق" من 15 بندا، تهدف إلى استكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وذلك عقب إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي حول مستقبل القطاع.
