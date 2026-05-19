الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
"مجلس السلام" يبلغ مجلس الأمن بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه خارطة الطريق في قطاع غزة
أبلغ "مجلس السلام" بشأن غزة، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه تنفيذ "خارطة الطريق" الخاصة بالقطاع، مؤكدًا أن "العقبة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
06:11 GMT 19.05.2026
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
أبلغ "مجلس السلام" بشأن غزة، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه تنفيذ "خارطة الطريق" الخاصة بالقطاع، مؤكدًا أن "العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حركة حماس، لنزع السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع"، وفق تعبيره.
وأوضح التقرير أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صمد لمدة 7 أشهر، رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة"، مشيرًا إلى "ارتفاع حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع بنسبة تجاوزت 70%، منذ سريان الهدنة، مع إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات".
وأشار إلى أن "نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، فيما يحتاج القطاع إلى إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الركام، وسط استمرار النزوح الحاد ونقص المياه والأدوية والخدمات الأساسية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
"مجلس السلام" يرد على أنباء بشأن تعثر خطة غزة ووجود أزمة مالية
11 أبريل, 11:38 GMT
وأكد "مجلس السلام"، تلقي تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكنه شدد على أن "عملية الإعمار الكاملة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار"، موضحًا أن "تدفق الاستثمارات الدولية يبقى مرهونًا بتنفيذ نزع كامل للسلاح تحت رقابة دولية".

وأضاف التقرير أن "إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ فعليًا قبل نزع السلاح بشكل كامل"، لافتًا إلى أن "قوة تثبيت دولية تستعد للانتشار بقيادة موحّدة للولايات المتحدة، ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة".

ودعا المجلس، مجلس الأمن الدولي إلى "ممارسة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل قبول خارطة الطريق والمضي في تنفيذ بنودها السياسية والأمنية والإنسانية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
نيكولاي ملادينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
منسق "مجلس السلام": لم نطلب من "حماس" حل نفسها كحركة سياسية
13 مايو, 15:20 GMT

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
