https://sarabic.ae/20260519/مجلس-السلام-يبلغ-مجلس-الأمن-بـلائحة-العراقيل-التي-تواجه-خارطة-الطريق-في-قطاع-غزة-1113524785.html
"مجلس السلام" يبلغ مجلس الأمن بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه خارطة الطريق في قطاع غزة
"مجلس السلام" يبلغ مجلس الأمن بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه خارطة الطريق في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أبلغ "مجلس السلام" بشأن غزة، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه تنفيذ "خارطة الطريق" الخاصة بالقطاع، مؤكدًا أن "العقبة... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T06:11+0000
2026-05-19T06:11+0000
2026-05-19T06:11+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg
وأوضح التقرير أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صمد لمدة 7 أشهر، رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة"، مشيرًا إلى "ارتفاع حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع بنسبة تجاوزت 70%، منذ سريان الهدنة، مع إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات".وأشار إلى أن "نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، فيما يحتاج القطاع إلى إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الركام، وسط استمرار النزوح الحاد ونقص المياه والأدوية والخدمات الأساسية".وأكد "مجلس السلام"، تلقي تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكنه شدد على أن "عملية الإعمار الكاملة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار"، موضحًا أن "تدفق الاستثمارات الدولية يبقى مرهونًا بتنفيذ نزع كامل للسلاح تحت رقابة دولية".ودعا المجلس، مجلس الأمن الدولي إلى "ممارسة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل قبول خارطة الطريق والمضي في تنفيذ بنودها السياسية والأمنية والإنسانية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260411/مجلس-السلام-يرد-على-أنباء-بشأن-تعثر-خطة-غزة-ووجود-أزمة-مالية-1112470267.html
https://sarabic.ae/20260513/منسق-مجلس-السلام-لم-نطلب-من-حماس-حل-نفسها-كحركة-سياسية-1113382070.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104442/30/1044423031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6d350634f3d151b1ab706a04e7e453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
"مجلس السلام" يبلغ مجلس الأمن بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه خارطة الطريق في قطاع غزة
أبلغ "مجلس السلام" بشأن غزة، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه تنفيذ "خارطة الطريق" الخاصة بالقطاع، مؤكدًا أن "العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حركة حماس، لنزع السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع"، وفق تعبيره.
وأوضح التقرير أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صمد لمدة 7 أشهر، رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة"، مشيرًا إلى "ارتفاع حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع بنسبة تجاوزت 70%، منذ سريان الهدنة، مع إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات".
وأشار إلى أن "نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، فيما يحتاج القطاع إلى إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الركام، وسط استمرار النزوح الحاد ونقص المياه والأدوية والخدمات الأساسية".
وأكد "مجلس السلام"، تلقي تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكنه شدد على أن "عملية الإعمار الكاملة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار"، موضحًا أن "تدفق الاستثمارات الدولية يبقى مرهونًا بتنفيذ نزع كامل للسلاح تحت رقابة دولية".
وأضاف التقرير أن "إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ فعليًا قبل نزع السلاح بشكل كامل"، لافتًا إلى أن "قوة تثبيت دولية تستعد للانتشار بقيادة موحّدة للولايات المتحدة، ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة".
ودعا المجلس، مجلس الأمن الدولي إلى "ممارسة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل قبول خارطة الطريق والمضي في تنفيذ بنودها السياسية والأمنية والإنسانية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.