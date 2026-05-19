"مجلس السلام" يبلغ مجلس الأمن بـ"لائحة العراقيل" التي تواجه خارطة الطريق في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

2026-05-19T06:11+0000

وأوضح التقرير أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صمد لمدة 7 أشهر، رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة"، مشيرًا إلى "ارتفاع حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع بنسبة تجاوزت 70%، منذ سريان الهدنة، مع إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات".وأشار إلى أن "نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، فيما يحتاج القطاع إلى إزالة ما يقارب 70 مليون طن من الركام، وسط استمرار النزوح الحاد ونقص المياه والأدوية والخدمات الأساسية".وأكد "مجلس السلام"، تلقي تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، لكنه شدد على أن "عملية الإعمار الكاملة تتطلب أكثر من 30 مليار دولار"، موضحًا أن "تدفق الاستثمارات الدولية يبقى مرهونًا بتنفيذ نزع كامل للسلاح تحت رقابة دولية".ودعا المجلس، مجلس الأمن الدولي إلى "ممارسة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل قبول خارطة الطريق والمضي في تنفيذ بنودها السياسية والأمنية والإنسانية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

