بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية
منسق "مجلس السلام": لم نطلب من "حماس" حل نفسها كحركة سياسية
سبوتنيك عربي
أكد منسق "مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في القطاع لا يزال قائما.
وأوضح ملادينوف في مؤتمر صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في القطاع لا يزال قائما لكنه "أبعد من أن يكون مثاليا"، في ظل استمرار التحديات الميدانية والإنسانية.
وأشار ملادينوف إلى أن عملية إزالة الدمار وإعادة إعمار غزة ستستغرق "جيلا كاملا"، نظرا لحجم الأضرار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وبشأن حركة "حماس"، أوضح منسق "مجلس السلام" أنه لم يُطلب منها "حلّ نفسها كحركة سياسية"، إلا أنها مطالبة بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية في القطاع.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
