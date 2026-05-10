الجيش الإسرائيلي: القضاء على عناصر من قوات "النخبة" التابعة لحركة "حماس" جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته قضت على عناصر من قوات "النخبة" التابعة لحركة حماس الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته قضت على عناصر من قوات "النخبة" التابعة لحركة حماس الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية، في وقت سابق اليوم (الأحد)، مخربين من النخبة المسلحين التابعين لمنظمة حماس الإرهابية، عملوا على الدفع بمخططات إرهابية في المدى الزمني الفوري ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة".
وتابع البيان: "في حادثة أخرى مساء أمس (السبت)، رصدت قوات فريق القتال التابع للواء "هماحتس 14" العاملة في شمال قطاع غزة، مخربين اثنين قاما بأنشطة مشبوهة على الأرض في منطقة الخط الأصفر، واقتربا من القوات بشكل شكل تهديدا فوريا".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "في كلا الحادثتين، أغار سلاح الجو بتوجيه من القوات وقضى على المخربين بهدف إزالة التهديد".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف"مجلس السلام
".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.