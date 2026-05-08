الجيش الإسرائيلي يعلن عن تفاصيل عملية تدمير شبكة أنفاق جنوبي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه دمّر ثمانية أنفاق تحت الأرض جنوبي قطاع غزة، قال إنها كانت تستخدم من قبل حركة "حماس" خلال الأشهر الماضية، ويبلغ إجمالي...
2026-05-08T10:44+0000
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه دمّر ثمانية أنفاق تحت الأرض جنوبي قطاع غزة، قال إنها كانت تستخدم من قبل حركة "حماس" خلال الأشهر الماضية، ويبلغ إجمالي طولها أكثر من 2.5 كيلومتر.
وأوضح الجيش، في بيان، أن "قوات الاحتياط التابعة لفريق القتال اللوائي النقب (12) وبقيادة فرقة غزة (143)، نفذت خلال الأشهر الأخيرة عمليات في جنوب القطاع بهدف تطهير المنطقة من البنى التحتية".
وأضاف البيان أن "القوات وبالتعاون مع وحدة "يهلوم"، قامت بتدمير ثمانية مسارات تحت الأرض بطول إجمالي يتجاوز 2.5 كيلومتر، مشيراً إلى أنها "كانت تستخدم من قبل حركة حماس".
وأشار الجيش إلى أن "أحد هذه المسارات كان جزءا من شبكة أنفاق في شرق رفح، حيث تم رصد وجود عناصر من الحركة خلال الأشهر الماضية، قبل أن يتم تحييدهم خلال عملية هندسية داخل النفق، وفق البيان".
كما أوضح أن "قوات لواء النقب أنهت مهامها في المنطقة بعد استكمال الجولة السابعة من عملياتها منذ بداية الحرب، على أن تحل محلها قوات من لواء المظليين".
وأكد الجيش أن "قواته في القيادة الجنوبية ما تزال منتشرة وفق ترتيبات وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لمنع أي تهديدات فورية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.