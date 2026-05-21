من 15 بندا.. ملادينوف يعلن "خريطة طريق" لتنفيذ خطة ترامب في غزة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
من 15 بندا.. ملادينوف يعلن "خريطة طريق" لتنفيذ خطة ترامب في غزة
وأوضح ملادينوف، عبر منصة "إكس"، أن الخطة تُقسم إلى محاور رئيسية تشمل مبادئ عامة، وترتيبات أمنية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، إضافة إلى قوة استقرار دولية، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وصولا إلى ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أن التنفيذ سيتم على مراحل وتحت إشراف دولي.وتنص النقاط الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال التزامات المرحلة الحالية، مع اعتماد آلية تحقق مستقلة لكل خطوة، إلى جانب إنشاء إطار انتقالي عبر "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ومكتب الممثل السامي، بهدف تنسيق الجوانب المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن هذه الأطر انتقالية وليست بديلا دائما للإدارة الفلسطينية.كما تتضمّن الخطة فصل العمل السياسي عن الفصائل المسلحة، وتوحيد السلطة الأمنية تحت مرجعية مدنية واحدة، مع إصلاح جهاز الشرطة ودمج عناصره تدريجيا، وإطلاق مسار لنزع السلاح بشكل مرحلي وتحت إشراف دولي، دون نقل الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى تنظيم ملف السلاح الفردي ضمن القانون الفلسطيني عبر آليات تسجيل ومصادرة وتعويض تدريجية.وفي الجانب الأمني، تقترح الخطة إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل كمنطقة عازلة لدعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بالتقدم في ملف نزع السلاح، مع نقل المسؤوليات الأمنية تدريجيًا إلى مؤسسات فلسطينية مدنية.وتشدد خريطة الطريق التي يقترحها، نيكولاي ملادينوف، على منع أي تصعيد داخلي فلسطيني خلال المرحلة الانتقالية، ووقف أعمال العنف الداخلي والمظاهر المسلحة، فيما تربط بند إعادة الإعمار بتحقيق الاستقرار الفعلي وتوافر مؤسسات مدنية فاعلة، مؤكدة أن إعادة البناء لن تكون مستدامة في ظل استمرار الهياكل المسلحة أو غياب الاستقرار.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
أعلن الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، عن نشر "خريطة طريق" من 15 بندا، تهدف إلى استكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وذلك عقب إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي حول مستقبل القطاع.
وأوضح ملادينوف، عبر منصة "إكس"، أن الخطة تُقسم إلى محاور رئيسية تشمل مبادئ عامة، وترتيبات أمنية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، إضافة إلى قوة استقرار دولية، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وصولا إلى ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أن التنفيذ سيتم على مراحل وتحت إشراف دولي.
وتنص النقاط الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال التزامات المرحلة الحالية، مع اعتماد آلية تحقق مستقلة لكل خطوة، إلى جانب إنشاء إطار انتقالي عبر "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ومكتب الممثل السامي، بهدف تنسيق الجوانب المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن هذه الأطر انتقالية وليست بديلا دائما للإدارة الفلسطينية.
كما تتضمّن الخطة فصل العمل السياسي عن الفصائل المسلحة، وتوحيد السلطة الأمنية تحت مرجعية مدنية واحدة، مع إصلاح جهاز الشرطة ودمج عناصره تدريجيا، وإطلاق مسار لنزع السلاح بشكل مرحلي وتحت إشراف دولي، دون نقل الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى تنظيم ملف السلاح الفردي ضمن القانون الفلسطيني عبر آليات تسجيل ومصادرة وتعويض تدريجية.
وفي الجانب الأمني، تقترح الخطة إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل كمنطقة عازلة لدعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بالتقدم في ملف نزع السلاح، مع نقل المسؤوليات الأمنية تدريجيًا إلى مؤسسات فلسطينية مدنية.
وتشدد خريطة الطريق التي يقترحها، نيكولاي ملادينوف، على منع أي تصعيد داخلي فلسطيني خلال المرحلة الانتقالية، ووقف أعمال العنف الداخلي والمظاهر المسلحة، فيما تربط بند إعادة الإعمار بتحقيق الاستقرار الفعلي وتوافر مؤسسات مدنية فاعلة، مؤكدة أن إعادة البناء لن تكون مستدامة في ظل استمرار الهياكل المسلحة أو غياب الاستقرار.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
