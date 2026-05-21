من 15 بندا.. ملادينوف يعلن "خريطة طريق" لتنفيذ خطة ترامب في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، عن نشر "خريطة طريق" من 15 بندا، تهدف إلى استكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T17:40+0000

وأوضح ملادينوف، عبر منصة "إكس"، أن الخطة تُقسم إلى محاور رئيسية تشمل مبادئ عامة، وترتيبات أمنية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، إضافة إلى قوة استقرار دولية، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وصولا إلى ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أن التنفيذ سيتم على مراحل وتحت إشراف دولي.وتنص النقاط الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال التزامات المرحلة الحالية، مع اعتماد آلية تحقق مستقلة لكل خطوة، إلى جانب إنشاء إطار انتقالي عبر "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" ومكتب الممثل السامي، بهدف تنسيق الجوانب المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن هذه الأطر انتقالية وليست بديلا دائما للإدارة الفلسطينية.كما تتضمّن الخطة فصل العمل السياسي عن الفصائل المسلحة، وتوحيد السلطة الأمنية تحت مرجعية مدنية واحدة، مع إصلاح جهاز الشرطة ودمج عناصره تدريجيا، وإطلاق مسار لنزع السلاح بشكل مرحلي وتحت إشراف دولي، دون نقل الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى تنظيم ملف السلاح الفردي ضمن القانون الفلسطيني عبر آليات تسجيل ومصادرة وتعويض تدريجية.وفي الجانب الأمني، تقترح الخطة إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل كمنطقة عازلة لدعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بالتقدم في ملف نزع السلاح، مع نقل المسؤوليات الأمنية تدريجيًا إلى مؤسسات فلسطينية مدنية.وتشدد خريطة الطريق التي يقترحها، نيكولاي ملادينوف، على منع أي تصعيد داخلي فلسطيني خلال المرحلة الانتقالية، ووقف أعمال العنف الداخلي والمظاهر المسلحة، فيما تربط بند إعادة الإعمار بتحقيق الاستقرار الفعلي وتوافر مؤسسات مدنية فاعلة، مؤكدة أن إعادة البناء لن تكون مستدامة في ظل استمرار الهياكل المسلحة أو غياب الاستقرار.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

