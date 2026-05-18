الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة
سبوتنيك عربي
دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T13:50+0000
دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.
وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيت سونغاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "على إسرائيل ضمان عدم تورط جيشها في أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية
في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2023، تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني
وإصابة أكثر من 170 ألفًا، فيما أعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1200 من مواطنيها. وتقدّر منظمات دولية وإقليمية أن إعادة إعمار القطاع، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو عشر سنوات بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار.