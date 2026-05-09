"صحة غزة": وفاة 50 مريضا بالثلاسيميا جراء تدهور الأوضاع الصحية خلال "العدوان"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/صحة-غزة-وفاة-50-مريضا-بالثلاسيميا-جراء-تدهور-الأوضاع-الصحية-خلال-العدوان--1113260949.html
سبوتنيك عربي
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن مرضى الثلاسيميا يواجهون أوضاعًا صحية بالغة الصعوبة، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للثلاسيميا، مشيرةً إلى أن نقص الأدوية التخصصية وشح مستلزمات الفحوصات المخبرية، إلى جانب أزمة توفير وحدات الدم، حوّل رحلة العلاج إلى معاناة يومية من أجل البقاء، بحسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.وأضاف البيان أن 47 مريضًا غادروا قطاع غزة خلال فترة العدوان، في وقت يبلغ فيه عدد المرضى الحاليين 237 حالة، بينهم 52 طفلًا دون سن 12 عامًا، و185 مريضًا فوق هذا العمر، ما يعكس استمرار العبء الصحي على مختلف الفئات العمرية. ودعت وزارة الصحة المنظمات الصحية الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة، مؤكدةً أن الظروف الإنسانية والصحية الراهنة تهدد حياة المرضى وتضعف فرص الحد من انتشار المرض مستقبلًا.وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
"صحة غزة": وفاة 50 مريضا بالثلاسيميا جراء تدهور الأوضاع الصحية خلال "العدوان"

13:15 GMT 09.05.2026
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة 50 مريضًا بالثلاسيميا من أصل 334 حالة مسجلة في القطاع، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، في ظل التدهور الحاد الذي تشهده المنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن مرضى الثلاسيميا يواجهون أوضاعًا صحية بالغة الصعوبة، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للثلاسيميا، مشيرةً إلى أن نقص الأدوية التخصصية وشح مستلزمات الفحوصات المخبرية، إلى جانب أزمة توفير وحدات الدم، حوّل رحلة العلاج إلى معاناة يومية من أجل البقاء، بحسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.
وأضاف البيان أن 47 مريضًا غادروا قطاع غزة خلال فترة العدوان، في وقت يبلغ فيه عدد المرضى الحاليين 237 حالة، بينهم 52 طفلًا دون سن 12 عامًا، و185 مريضًا فوق هذا العمر، ما يعكس استمرار العبء الصحي على مختلف الفئات العمرية.
وأوضحت الوزارة أن تدمير البنية التحتية للمختبرات وغياب أجهزة الفحص حالا دون إجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية اللازمة، الأمر الذي يهدد بظهور حالات جديدة غير مكتشفة ويقوض الجهود المتراكمة في مجال الوقاية من المرض.
ودعت وزارة الصحة المنظمات الصحية الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة، مؤكدةً أن الظروف الإنسانية والصحية الراهنة تهدد حياة المرضى وتضعف فرص الحد من انتشار المرض مستقبلًا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
