https://sarabic.ae/20260523/مقتل-5-من-عناصر-الشرطة-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-على-موقع-للشرطة-شمال-غزة-1113675447.html

مقتل 5 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على موقع للشرطة شمال غزة

مقتل 5 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على موقع للشرطة شمال غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مقتل خمسة من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعًا للشرطة في منطقة التوام شمال قطاع... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T12:30+0000

2026-05-23T12:30+0000

2026-05-23T12:30+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc20ab785a5f53936d338ace33baccac.jpg

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي نشرته عبر منصة "تليغرام" اليوم السبت، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت الموقع الشرطي بما لا يقل عن صاروخين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الشرطة. ولم ترد على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف. من جانبها، قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل خرقًا واضحًا لتفاهمات التهدئة والاتفاقات التي جرى التوصل إليها بوساطة إقليمية ودولية. ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ، إلى جانب "مجلس السلام" بقيادة الولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام". ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260521/موسكو-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لا-تزال-حبرا-على-ورق-1113630595.html

https://sarabic.ae/20260521/من-15-بندا-ملادينوف-يعلن-خريطة-طريق-لتنفيذ-خطة-ترامب-في-غزة-1113625124.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية