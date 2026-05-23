أمساليوم
بث مباشر
مقتل 5 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على موقع للشرطة شمال غزة
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي نشرته عبر منصة "تليغرام" اليوم السبت، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت الموقع الشرطي بما لا يقل عن صاروخين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الشرطة. ولم ترد على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف. من جانبها، قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل خرقًا واضحًا لتفاهمات التهدئة والاتفاقات التي جرى التوصل إليها بوساطة إقليمية ودولية. ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ، إلى جانب "مجلس السلام" بقيادة الولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام". ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
مقتل 5 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على موقع للشرطة شمال غزة

12:30 GMT 23.05.2026
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مقتل خمسة من ضباط وعناصر الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعًا للشرطة في منطقة التوام شمال قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي نشرته عبر منصة "تليغرام" اليوم السبت، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت الموقع الشرطي بما لا يقل عن صاروخين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الشرطة.
ولم ترد على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.
موسكو: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبرا على ورق
21 مايو, 20:06 GMT
من جانبها، قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل خرقًا واضحًا لتفاهمات التهدئة والاتفاقات التي جرى التوصل إليها بوساطة إقليمية ودولية.
وأوضح المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي، أن التفاهمات المبرمة نصّت على انسحاب القوات الإسرائيلية ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض، معتبرًا أن التصعيد الحالي يتعارض مع تلك الالتزامات.
ودعا قاسم الوسطاء والأطراف الراعية لاتفاق شرم الشيخ، إلى جانب "مجلس السلام" بقيادة الولايات المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
من 15 بندا.. ملادينوف يعلن "خريطة طريق" لتنفيذ خطة ترامب في غزة
21 مايو, 17:40 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
