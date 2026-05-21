موسكو: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبرا على ورق
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T20:06+0000
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، لا تزال في معظمها وثيقة حبر على ورق.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "بعد ستة أشهر من التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، لا تزال "خطة دونالد ترامب" في معظمها وثيقة حبر على ورق، تتضمن إنجازات وهمية تهدف إلى التغطية على الواقع المرير في القطاع".
وأشار نيبينزيا إلى أن مطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الذين كانوا محتجزين في القطاع الفلسطيني، وكذلك إعادة جثث القتلى، قد نُفذت بالكامل، بينما لا تزال العديد من البنود الأخرى غير محققة.
وتابع المندوب الروسي: "بنود الخطة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وإرسال مساعدات إنسانية شاملة إلى القطاع،
وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونشر قوات استقرار دولية، ناهيك عن الوعود بتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بمدن خيالية، وبث حياة جديدة فيها، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، كل هذه البنود لم تنفذ".
وكان نيبينزيا قد صرّح في مارس/آذار الماضي بأنه لا توجد أي بوادر لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خطة ترامب الشاملة للتسوية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوا من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ودعت الخطة الأمريكية لغزة إلى إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما نصّت على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.