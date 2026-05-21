موسكو: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبرا على ورق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/موسكو-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لا-تزال-حبرا-على-ورق-1113630595.html
موسكو: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبرا على ورق
موسكو: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبرا على ورق
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T20:06+0000
2026-05-21T20:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "بعد ستة أشهر من التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، لا تزال "خطة دونالد ترامب" في معظمها وثيقة حبر على ورق، تتضمن إنجازات وهمية تهدف إلى التغطية على الواقع المرير في القطاع".وتابع المندوب الروسي: "بنود الخطة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وإرسال مساعدات إنسانية شاملة إلى القطاع، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونشر قوات استقرار دولية، ناهيك عن الوعود بتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بمدن خيالية، وبث حياة جديدة فيها، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، كل هذه البنود لم تنفذ".في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خطة ترامب الشاملة للتسوية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوا من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ودعت الخطة الأمريكية لغزة إلى إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما نصّت على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260521/لافروف-يبحث-مع-نائب-الرئيس-الفلسطيني-هاتفيا-تطورات-الوضع-في-غزة--1113629591.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_47:0:766:539_1920x0_80_0_0_05171d10052d48ed5f363dd98703889a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حول العالم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حول العالم

موسكو: خطة ترامب بشأن غزة لا تزال حبرا على ورق

20:06 GMT 21.05.2026
© Photo / xمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غزة، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، لا تزال في معظمها وثيقة حبر على ورق.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "بعد ستة أشهر من التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، لا تزال "خطة دونالد ترامب" في معظمها وثيقة حبر على ورق، تتضمن إنجازات وهمية تهدف إلى التغطية على الواقع المرير في القطاع".

وأشار نيبينزيا إلى أن مطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الذين كانوا محتجزين في القطاع الفلسطيني، وكذلك إعادة جثث القتلى، قد نُفذت بالكامل، بينما لا تزال العديد من البنود الأخرى غير محققة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
لافروف يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني هاتفيا تطورات الوضع في غزة
19:31 GMT
وتابع المندوب الروسي: "بنود الخطة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وإرسال مساعدات إنسانية شاملة إلى القطاع، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونشر قوات استقرار دولية، ناهيك عن الوعود بتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط بمدن خيالية، وبث حياة جديدة فيها، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، كل هذه البنود لم تنفذ".

وكان نيبينزيا قد صرّح في مارس/آذار الماضي بأنه لا توجد أي بوادر لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة.

في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خطة ترامب الشاملة للتسوية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوا من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ودعت الخطة الأمريكية لغزة إلى إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما نصّت على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала