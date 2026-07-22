https://sarabic.ae/20260722/مستشار-محافظة-القدس-لـسبوتنيك-قرار-اليونسكو-انتصار-جديد-للوضع-التاريخي-والقانوني-للمدينة-1115416211.html
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
سبوتنيك عربي
قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، إن المحافظة ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) بشأن... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T18:26+0000
2026-07-22T18:26+0000
2026-07-22T18:26+0000
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وجاء قرار اليونسكو بالإجماع، في دورتها الـ 48 المنعقدة في كوريا، وهو القرار الذي يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار يؤكد عدم قانونية ولا شرعية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد حق المصلين وحرية العبادة والوصول غير المقيد للأماكن المقدسة دون التدخل في صلاحيات إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فضلا عن تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وصون تراث المدينة المقدسة".وأكد الرفاعي أن "القرار يعيد التذكير بقرارات اليونسكو السابقة التي عبرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفريات والأنفاق والأعمال الأخرى في القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفضها تنفيذ طلب المنظمة بتعيين ممثل دائم مقره في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة تشمل كافة مجالات اختصاص اليونسكو"، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي للمنظمة إلى البلدة القديمة بأسوارها".وبيّن المستشار الإعلامي لمحافظة القدس أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير وضعها التاريخي والقانوني، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا تمتلك أي شرعية"، مؤكدًا على ضرورة أن "توقف إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، جميع انتهاكاتها للمقدسات التي تخرق بها القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".واعتمدت لجنة اليونسكو بالتوافق، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.وشملت القرارات، التي اعتمدت خلال الدورة الـ 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، خلال الفترة من 19 إلى 29 تموز/يوليو 2026، مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير: المشهد الثقافي في جنوب القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وجددت اللجنة التأكيد على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، كما أبقت المواقع الفلسطينية الأربعة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.وأكدت بطلان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع هذه المواقع ووضعها القانوني والتاريخي، بما في ذلك ما يسمى بـ"القانون الأساسي" بشأن القدس، واعتبارها إجراءات لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.ودعت إلى الإيفاد العاجل لبعثات رصد تفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، وإلى البلدة القديمة في مدينة الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس)، لإجراء تقييم مهني ومستقل لحالة صون الموقعين، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية أصالتهما وسلامتهما وقيمتهما العالمية الاستثنائية.
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حصري, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، إن المحافظة ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) بشأن القدس.
وجاء قرار اليونسكو بالإجماع، في دورتها الـ 48 المنعقدة في كوريا، وهو القرار الذي يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن "القرار يؤكد عدم قانونية ولا شرعية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد حق المصلين وحرية العبادة والوصول غير المقيد للأماكن المقدسة دون التدخل في صلاحيات إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فضلا عن تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وصون تراث المدينة المقدسة".
وأكد الرفاعي أن "القرار يعيد التذكير بقرارات اليونسكو السابقة التي عبرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفريات والأنفاق والأعمال الأخرى في القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفضها تنفيذ طلب المنظمة بتعيين ممثل دائم مقره في القدس الشرقية
لتقديم تقارير منتظمة تشمل كافة مجالات اختصاص اليونسكو"، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي للمنظمة إلى البلدة القديمة بأسوارها".
وبيّن المستشار الإعلامي لمحافظة القدس أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير وضعها التاريخي والقانوني، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا تمتلك أي شرعية"، مؤكدًا على ضرورة أن "توقف إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، جميع انتهاكاتها للمقدسات التي تخرق بها القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
واعتمدت لجنة اليونسكو بالتوافق، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وشملت القرارات، التي اعتمدت خلال الدورة الـ 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، خلال الفترة من 19 إلى 29 تموز/يوليو 2026، مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة
، وبتير: المشهد الثقافي في جنوب القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وجددت اللجنة التأكيد على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، كما أبقت المواقع الفلسطينية الأربعة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وأكدت بطلان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع هذه المواقع ووضعها القانوني والتاريخي، بما في ذلك ما يسمى بـ"القانون الأساسي" بشأن القدس، واعتبارها إجراءات لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ودعت إلى الإيفاد العاجل لبعثات رصد تفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، وإلى البلدة القديمة في مدينة الخليل،
بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس)، لإجراء تقييم مهني ومستقل لحالة صون الموقعين، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية أصالتهما وسلامتهما وقيمتهما العالمية الاستثنائية.