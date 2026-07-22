مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260722/مستشار-محافظة-القدس-لـسبوتنيك-قرار-اليونسكو-انتصار-جديد-للوضع-التاريخي-والقانوني-للمدينة-1115416211.html
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة
سبوتنيك عربي
قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، إن المحافظة ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) بشأن... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T18:26+0000
2026-07-22T18:26+0000
حصري
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111551729_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4d7d4cf9bc90337f531c3b8380bfef89.jpg
وجاء قرار اليونسكو بالإجماع، في دورتها الـ 48 المنعقدة في كوريا، وهو القرار الذي يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار يؤكد عدم قانونية ولا شرعية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد حق المصلين وحرية العبادة والوصول غير المقيد للأماكن المقدسة دون التدخل في صلاحيات إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فضلا عن تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وصون تراث المدينة المقدسة".وأكد الرفاعي أن "القرار يعيد التذكير بقرارات اليونسكو السابقة التي عبرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفريات والأنفاق والأعمال الأخرى في القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفضها تنفيذ طلب المنظمة بتعيين ممثل دائم مقره في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة تشمل كافة مجالات اختصاص اليونسكو"، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي للمنظمة إلى البلدة القديمة بأسوارها".وبيّن المستشار الإعلامي لمحافظة القدس أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير وضعها التاريخي والقانوني، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا تمتلك أي شرعية"، مؤكدًا على ضرورة أن "توقف إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، جميع انتهاكاتها للمقدسات التي تخرق بها القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".واعتمدت لجنة اليونسكو بالتوافق، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.وشملت القرارات، التي اعتمدت خلال الدورة الـ 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، خلال الفترة من 19 إلى 29 تموز/يوليو 2026، مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير: المشهد الثقافي في جنوب القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وجددت اللجنة التأكيد على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، كما أبقت المواقع الفلسطينية الأربعة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.وأكدت بطلان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع هذه المواقع ووضعها القانوني والتاريخي، بما في ذلك ما يسمى بـ"القانون الأساسي" بشأن القدس، واعتبارها إجراءات لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.ودعت إلى الإيفاد العاجل لبعثات رصد تفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، وإلى البلدة القديمة في مدينة الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس)، لإجراء تقييم مهني ومستقل لحالة صون الموقعين، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية أصالتهما وسلامتهما وقيمتهما العالمية الاستثنائية.
https://sarabic.ae/20260719/عكرمة-صبري-لا-نعول-على-الموقف-الدولي-لوقف-المخططات-الإسرائيلية-في-المسجد-الأقصى-1115323278.html
https://sarabic.ae/20260718/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-دعوات-إغلاق-المسجد-الأقصى-تهدد-السلم-والأمن-العالمي-1115306691.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111551729_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_8137d1fb49708761e5156b2be149b72d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مستشار محافظة القدس لـ"سبوتنيك": قرار اليونسكو انتصار جديد للوضع التاريخي والقانوني للمدينة

18:26 GMT 22.07.2026
© AP Photo / Mahmoud Illeanالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، إن المحافظة ترحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) بشأن القدس.
وجاء قرار اليونسكو بالإجماع، في دورتها الـ 48 المنعقدة في كوريا، وهو القرار الذي يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية.
عكرمة صبري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
عكرمة صبري: لا نعول على الموقف الدولي لوقف المخططات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
19 يوليو, 12:32 GMT
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار يؤكد عدم قانونية ولا شرعية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد حق المصلين وحرية العبادة والوصول غير المقيد للأماكن المقدسة دون التدخل في صلاحيات إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فضلا عن تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وصون تراث المدينة المقدسة".
وأكد الرفاعي أن "القرار يعيد التذكير بقرارات اليونسكو السابقة التي عبرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفريات والأنفاق والأعمال الأخرى في القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفضها تنفيذ طلب المنظمة بتعيين ممثل دائم مقره في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة تشمل كافة مجالات اختصاص اليونسكو"، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي للمنظمة إلى البلدة القديمة بأسوارها".
وبيّن المستشار الإعلامي لمحافظة القدس أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير وضعها التاريخي والقانوني، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا تمتلك أي شرعية"، مؤكدًا على ضرورة أن "توقف إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، جميع انتهاكاتها للمقدسات التي تخرق بها القانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
واعتمدت لجنة اليونسكو بالتوافق، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
40 يوما على إغلاق المسجد الأقصى وتحذيرات من ترسيخ واقع إسرائيلي جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
مستشار الرئيس الفلسطيني: دعوات إغلاق المسجد الأقصى تهدد السلم والأمن العالمي
18 يوليو, 13:35 GMT
وشملت القرارات، التي اعتمدت خلال الدورة الـ 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، خلال الفترة من 19 إلى 29 تموز/يوليو 2026، مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير: المشهد الثقافي في جنوب القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وجددت اللجنة التأكيد على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، كما أبقت المواقع الفلسطينية الأربعة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وأكدت بطلان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع هذه المواقع ووضعها القانوني والتاريخي، بما في ذلك ما يسمى بـ"القانون الأساسي" بشأن القدس، واعتبارها إجراءات لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ودعت إلى الإيفاد العاجل لبعثات رصد تفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، وإلى البلدة القديمة في مدينة الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس)، لإجراء تقييم مهني ومستقل لحالة صون الموقعين، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية أصالتهما وسلامتهما وقيمتهما العالمية الاستثنائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала