https://sarabic.ae/20260719/الرئاسة-الفلسطينية-تدعو-واشنطن-إلى-تحرك-عاجل-لوقف-اعتداءات-المستوطنين-1115325141.html

الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن إلى تحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين

الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن إلى تحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين

سبوتنيك عربي

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T13:38+0000

2026-07-19T13:38+0000

2026-07-19T13:38+0000

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وحذّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، من تصاعد اعتداءات المستوطنين، التي قال إنها تُنفذ بحماية القوات الإسرائيلية، واستهدفت عدداً من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد، والاعتداء على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم، وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين منها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وأشار أبو ردينة إلى أن الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2728، لافتاً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وما أسفر عنه ذلك من سقوط عشرات القتلى وتدمير المنازل خلال الساعات الماضية.ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف سياساتها العدوانية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، بما يسهم في إنجاح الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وشدد أبو ردينة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده على أرضه، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تمنح "الاحتلال" شرعية أو تفرض واقعاً جديداً، وأن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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