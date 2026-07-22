https://sarabic.ae/20260722/خليل-الحية-من-أولوياتنا-استعادة-الحياة-الكريمة-لأهلنا-في-غزة-1115410302.html

خليل الحية: من أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة

خليل الحية: من أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، خليل الحية، اليوم الأربعاء، أن "الحركة ستواصل العمل في كل مسار واتجاه من أجل رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة"،... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T14:59+0000

2026-07-22T14:59+0000

2026-07-22T14:59+0000

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وأضاف الحية: "سنحمل الراية عالية حتى تستقر فوق الأقصى وفوق ربوع فلسطين الحرة والأبية".وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "الدفاع عن الضفة الغربية مسؤولية وأمانة في أعناقنا". كما وجّه التحية إلى أهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، وإلى كل أحرار العالم الذين يناصرون القضية الفلسطينية.وأضاف الحية: "نؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه حتى رفع الألم عنكم ونعيد لغزة الحياة الكريمة التي تليق بأهلها الأباة الصابرين".وأوضح الحية أن "أول الأولويات هي الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي"، مضيفا: "ومن أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة باعتبارها حقًا أصيلًا لشعبنا".وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، في بيان لها عن انتخاب خليل الحية، رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب في غزة، وقالت الحركة في بيان مقتضب: "تعلن حركة حماس عن انتخاب المجاهد خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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