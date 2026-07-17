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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
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https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-سرية-في-كتيبة-الشاطئ-التابعة-لـحماس---1115262525.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد سرية في كتيبة "الشاطئ" التابعة لـ"حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد سرية في كتيبة "الشاطئ" التابعة لـ"حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد سرية في كتيبة "الشاطئ" التابعة لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، خلال غارة استهدفته في قطاع غزة. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T05:17+0000
2026-07-17T05:17+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المستهدف هو نهاد رياض عبد الرحيم عروق، مدعيًا أنه شارك في الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260714/إسرائيل-تعلن-تحييد-4-عناصر-من-حماس-بينهم-قائد-خلية-في-الكتيبة-البحرية-1115187369.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد سرية في كتيبة "الشاطئ" التابعة لـ"حماس"

05:17 GMT 17.07.2026
© Photoرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أيال زامير، يجري زيارة ميدانية إلى سلسلة جبال البوفور (الشقيف) برفقة عدد من كبار قادة الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أيال زامير، يجري زيارة ميدانية إلى سلسلة جبال البوفور (الشقيف) برفقة عدد من كبار قادة الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد سرية في كتيبة "الشاطئ" التابعة لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، خلال غارة استهدفته في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المستهدف هو نهاد رياض عبد الرحيم عروق، مدعيًا أنه شارك في الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
إسرائيل تعلن تحييد "4 عناصر من حماس" بينهم قائد خلية في الكتيبة البحرية
14 يوليو, 07:03 GMT

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه اضطلع، خلال الحرب، بتدريب عناصر من الحركة والمشاركة في التخطيط لمحاولات تنفيذ عمليات مسلحة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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