https://sarabic.ae/20260714/إسرائيل-تعلن-تحييد-4-عناصر-من-حماس-بينهم-قائد-خلية-في-الكتيبة-البحرية-1115187369.html
إسرائيل تعلن تحييد "4 عناصر من حماس" بينهم قائد خلية في الكتيبة البحرية
إسرائيل تعلن تحييد "4 عناصر من حماس" بينهم قائد خلية في الكتيبة البحرية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد الوحدة البحرية التابعة لحركة حماس الفلسطينية، أسامة نعيم حمدي، إلى جانب 3 عناصر آخرين، في عمليتين منفصلتين... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T07:03+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "غارة نُفذت أمس على مدينة غزة، أسفرت عن مقتل أسامة نعيم حمدي، قائد الوحدة البحرية في حماس"، مدعيًا أنه "كان يعمل خلال الحرب، على إعادة بناء وتعزيز قدرات الوحدة البحرية وتوسيع نشاطها في المجال البحري".وأضاف البيان أن "عملية أخرى شمالي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من حركة حماس، كانوا مسلحين وشكلوا تهديدًا مباشرًا للقوات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنهم "نفذوا هجومًا فوريًا على قوات الجيش".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في المنطقة الجنوبية من القطاع، "تواصل تنفيذ عملياتها وفقًا للمهام الموكلة إليها"، مشددًا على أنها ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ"جميع التهديدات" بشكل فوري.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
إسرائيل تعلن تحييد "4 عناصر من حماس" بينهم قائد خلية في الكتيبة البحرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد الوحدة البحرية التابعة لحركة حماس الفلسطينية، أسامة نعيم حمدي، إلى جانب 3 عناصر آخرين، في عمليتين منفصلتين بمدينة غزة وشمالي القطاع، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "غارة نُفذت أمس على مدينة غزة، أسفرت عن مقتل أسامة نعيم حمدي، قائد الوحدة البحرية في حماس"، مدعيًا أنه "كان يعمل خلال الحرب، على إعادة بناء وتعزيز قدرات الوحدة البحرية وتوسيع نشاطها في المجال البحري".
وأضاف البيان أن "عملية أخرى شمالي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من حركة حماس، كانوا مسلحين وشكلوا تهديدًا مباشرًا للقوات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنهم "نفذوا هجومًا فوريًا على قوات الجيش".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في المنطقة الجنوبية من القطاع، "تواصل تنفيذ عملياتها وفقًا للمهام الموكلة إليها"، مشددًا على أنها ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ"جميع التهديدات" بشكل فوري.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.