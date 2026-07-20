https://sarabic.ae/20260720/حماس-تعلن-انتخاب-خليل-الحية-رئيسا-لمكتبها-السياسي-خلفا-لسلفه-الراحل-يحيى-السنوار-1115342756.html
"حماس" تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لسلفه الراحل يحيى السنوار
"حماس" تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لسلفه الراحل يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، انتخاب خليل الحية، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لرئيس المكتب الراحل يحيى السنوار. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T11:21+0000
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ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن آلية الانتخاب أو موعد تسلم الحية مهامه رسميًا.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20251021/موسى-أبو-مرزوق-على-إسرائيل-تحمل-تكاليف-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106212471.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
"حماس" تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لسلفه الراحل يحيى السنوار
11:21 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 11:22 GMT 20.07.2026)
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، انتخاب خليل الحية، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لرئيس المكتب الراحل يحيى السنوار.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن آلية الانتخاب أو موعد تسلم الحية مهامه رسميًا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
21 أكتوبر 2025, 01:45 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.