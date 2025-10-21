https://sarabic.ae/20251021/موسى-أبو-مرزوق-على-إسرائيل-تحمل-تكاليف-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106212471.html
موسى أبو مرزوق: على إسرائيل تحمل تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، إن "إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واجب وحق...
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تحدث فيها عن رؤية الحركة لما يتم طرحه من حديث عن إشراف دولي أو إقليمي على إعادة الإعمار.
موسى أبو مرزوق: على إسرائيل تحمل تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة
قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، إن "إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واجب وحق لأكثر من مليوني فلسطيني من الذين فقدوا مساكنهم ومصادر عيشهم".
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، تحدث فيها عن رؤية الحركة لما يتم طرحه من حديث عن إشراف دولي أو إقليمي على إعادة الإعمار.
وقال أبو مرزوق: "هناك قرار لمجلس الأمن ينص على إعادة إعمار غزة ونرى أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن تدمير القطاع، ويجب أن يتحمل تكلفة الإعمار كاملة".
وتابع: "نطالب بأن تكون عملية الإعمار تدخلا عاجلا ومتكاملا يراعي كافة القطاعات وخاصة البنية التحتية والقطاع الصحي والطرق ومحطات توليد الطاقة، وشبكات المياه".
وأضاف: "كما ينبغي أن تشمل إعادة بناء الإنسان الفلسطيني ومعالجة آثار المجزرة على المستوى الاجتماعي والنفسي والاقتصادي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مطالبة بدفع ثمن ما اقترفته".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "من جهة عملية، لا نعيق أي جهة راغبة في المشاركة بجهود الإعمار، فالتجارب السابقة تظهر أننا لا نعرقل جهود إعادة الإعمار، ويمكن لأي جهة تشكيل فرق عمل والعمل بحرية داخل القطاع، على أن تكون أعمالها منسقة ومتكاملة".
وتابع موسى أبو مرزوق: "دور الجهة الإدارية في غزة
هو تنسيق الجهود لضمان تكامل العمل، في حين تبقى الحركة ضامنة ومساعدة في تأمين الموارد والإشراف على تنفيذ المشاريع حيث يلزم".
وأردف: "كما أن الإشراف الدولي أو الرقابة خاصة من قبل الدول المانحة لا بأس به بل نحن نشجع أن تقوم هذه الجهات بنفسها بإدارة مشاريعها والإشراف عليها".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية
قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.