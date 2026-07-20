https://sarabic.ae/20260720/حزب-الله-انتخاب-خليل-الحية-رسالة-واضحة-لإسرائيل-بأن-حماس-قوية-وموحدة-1115355808.html
"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة
"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن انتخاب حركة حماس الفلسطينية خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفًا ليحيى السنوار، بمثابة رسالة قوية موجهة إلى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T20:52+0000
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وأضاف "حزب الله"، في بيان إن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هو "رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه، ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية، بأن حركة حماس ما زالت حاضرة، قوية وموحدة، وستبقى ماضية في مسيرتها رغم كل ما تعرضت له من اغتيالات ومحاولات لكسر إرادتها وإرادة شعبها، وأن راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة، يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات".وأردف الحزب في البيان: "إننا في حزب الله، إذ نبارك للإخوة في حركة حماس هذه الخطوة المباركة، نتمنى للأخ القائد المجاهد خليل الحية كل التوفيق والسداد من الله تعالى في أداء هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة التي تركها القادة الشهداء".وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم الاثنين، في بيان لها عن انتخاب خليل الحية، رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة.ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس نهاية العام الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدةً موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.وثائق إسرائيلية تكشف تفاصيل التنسيق بين "حماس" و"حزب الله" قبل هجوم 7 أكتوبر
https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-سرية-في-كتيبة-الشاطئ-التابعة-لـحماس---1115262525.html
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أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن انتخاب حركة حماس الفلسطينية خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفًا ليحيى السنوار، بمثابة رسالة قوية موجهة إلى إسرائيل.
وأضاف "حزب الله"، في بيان إن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هو "رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه، ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية، بأن حركة حماس ما زالت حاضرة، قوية وموحدة، وستبقى ماضية في مسيرتها رغم كل ما تعرضت له من اغتيالات ومحاولات لكسر إرادتها وإرادة شعبها، وأن راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة، يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات".
وأردف الحزب في البيان: "إننا في حزب الله، إذ نبارك للإخوة في حركة حماس هذه الخطوة المباركة، نتمنى للأخ القائد المجاهد خليل الحية كل التوفيق والسداد من الله تعالى في أداء هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة التي تركها القادة الشهداء".
واعتبر الحزب في بيانه أن المقاومة الفلسطينية مستندة إلى شعبها، وستبقى ثابتة ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه ومقدساته.
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم الاثنين، في بيان لها عن انتخاب خليل الحية، رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة.
وقالت الحركة في بيان مقتضب: تعلن حركة حماس عن انتخاب المجاهد خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار.
ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس نهاية العام الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.
وما زالت المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض أن تشمل نزع سلاح حماس وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من غزة، تراوح مكانها، في الوقت الذي وسّعت القوات الإسرائيلية وجودها في القطاع في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدةً موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.