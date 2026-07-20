"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260720/حزب-الله-انتخاب-خليل-الحية-رسالة-واضحة-لإسرائيل-بأن-حماس-قوية-وموحدة-1115355808.html
"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة
"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن انتخاب حركة حماس الفلسطينية خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفًا ليحيى السنوار، بمثابة رسالة قوية موجهة إلى... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T20:52+0000
2026-07-20T20:52+0000
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f4173176c62cefa440af8a0f40e3a9.jpg
وأضاف "حزب الله"، في بيان إن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هو "رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه، ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية، بأن حركة حماس ما زالت حاضرة، قوية وموحدة، وستبقى ماضية في مسيرتها رغم كل ما تعرضت له من اغتيالات ومحاولات لكسر إرادتها وإرادة شعبها، وأن راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة، يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات".وأردف الحزب في البيان: "إننا في حزب الله، إذ نبارك للإخوة في حركة حماس هذه الخطوة المباركة، نتمنى للأخ القائد المجاهد خليل الحية كل التوفيق والسداد من الله تعالى في أداء هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة التي تركها القادة الشهداء".وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم الاثنين، في بيان لها عن انتخاب خليل الحية، رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة.ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس نهاية العام الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدةً موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.وثائق إسرائيلية تكشف تفاصيل التنسيق بين "حماس" و"حزب الله" قبل هجوم 7 أكتوبر
https://sarabic.ae/20260717/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-سرية-في-كتيبة-الشاطئ-التابعة-لـحماس---1115262525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_005c1ebc6f4b84e389a49b58b91a274b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس

"حزب الله": انتخاب خليل الحية رسالة واضحة لإسرائيل بأن "حماس" قوية وموحدة

20:52 GMT 20.07.2026
© AP Photo / Khalil Hamraرئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن انتخاب حركة حماس الفلسطينية خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي خلفًا ليحيى السنوار، بمثابة رسالة قوية موجهة إلى إسرائيل.
وأضاف "حزب الله"، في بيان إن انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هو "رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه، ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية، بأن حركة حماس ما زالت حاضرة، قوية وموحدة، وستبقى ماضية في مسيرتها رغم كل ما تعرضت له من اغتيالات ومحاولات لكسر إرادتها وإرادة شعبها، وأن راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة، يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات".
وأردف الحزب في البيان: "إننا في حزب الله، إذ نبارك للإخوة في حركة حماس هذه الخطوة المباركة، نتمنى للأخ القائد المجاهد خليل الحية كل التوفيق والسداد من الله تعالى في أداء هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة التي تركها القادة الشهداء".
واعتبر الحزب في بيانه أن المقاومة الفلسطينية مستندة إلى شعبها، وستبقى ثابتة ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه ومقدساته.
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم الاثنين، في بيان لها عن انتخاب خليل الحية، رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة.
وقالت الحركة في بيان مقتضب: تعلن حركة حماس عن انتخاب المجاهد خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أيال زامير، يجري زيارة ميدانية إلى سلسلة جبال البوفور (الشقيف) برفقة عدد من كبار قادة الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد سرية في كتيبة "الشاطئ" التابعة لـ"حماس"
17 يوليو, 05:17 GMT
ولا يزال العنف مستمرًا في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس نهاية العام الماضي، بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.

وما زالت المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض أن تشمل نزع سلاح حماس وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من غزة، تراوح مكانها، في الوقت الذي وسّعت القوات الإسرائيلية وجودها في القطاع في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدةً موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وثائق إسرائيلية تكشف تفاصيل التنسيق بين "حماس" و"حزب الله" قبل هجوم 7 أكتوبر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала