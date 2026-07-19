https://sarabic.ae/20260719/عكرمة-صبري-لا-نعول-على-الموقف-الدولي-لوقف-المخططات-الإسرائيلية-في-المسجد-الأقصى-1115323278.html

عكرمة صبري: لا نعول على الموقف الدولي لوقف المخططات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

عكرمة صبري: لا نعول على الموقف الدولي لوقف المخططات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

سبوتنيك عربي

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس‎، إمام المسجد الأقصى د. عكرمة صبري، اليوم الأحد، إن "فلسطين لا تعوّل على موقف المجتمع الدولي تجاه الأقصى، نظرًا للتجربة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T12:32+0000

2026-07-19T12:32+0000

2026-07-19T12:32+0000

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أخبار فلسطين اليوم

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وأشار صبري، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدعوات الإسرائيلية لإغلاق المسجد الأقصى، دعوات باطلة ومرفوضة ولن نسلّم بها، وسيظل الأقصى مفتوحا للمسلمين"، لافتًا إلى أن "الضجيج الذي يفتعله المستوطنون والمتطرفون لن يكسبهم أي حق فيه، فهم محتلون غاصبون، ولن نمكنهم من ذلك، سواء أخذت محاولاتهم تلك شكل التقسيم المكاني أو الزماني، فهذا مشروع قديم جديد، يفشلون فيه كل مرة".وناشد إمام وخطيب المسجد الأقصى المسلمين في كل أنحاء العالم بعبارة "شد الرحال إلى الأقصى"، معتبرًا أن "التواجد في الأقصى هو الذي سيحميه".واعتبرت فلسطين أن "دعوات إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين تهدد السلم والأمن العالمي"، مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الدعوات "الخطيرة".وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن "المخاطر تتصاعد يوميا حول المسجد الأقصى، خاصة مع تدخل وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومطالبتهم بتغيير الأمر الواقع في المسجد، مع قرب الانتخابات الاسرائيلية"، معربًا عن مخاوفه من أن "يصبح الأقصى مادة للتنافس الانتخابي في إسرائيل".ودعا وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب الليكود، إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال مؤتمر نظمته جماعة تطلق على نفسها "إدارة جبل الهيكل" في القدس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري، دعوته إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب، قائلًا إن الهدف هو الوصول إلى ما وصفه بـ"الوضع القائم الوحيد المقبول، المتمثل في السماح لليهود بدخوله يوميًا وبحرية".في المقابل، دعت جهات فلسطينية إلى "تعزيز الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة"، محذرةً من "تداعيات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد".

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