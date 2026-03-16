https://sarabic.ae/20260316/إسرائيل-تتخذ-إجراء-تجاه-المسجد-الأقصى-لأول-مرة-منذ-59-عاما-فيديو-1111551890.html
إسرائيل تتخذ إجراء تجاه المسجد الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما... فيديو
إسرائيل تتخذ إجراء تجاه المسجد الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما... فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الـ17 على التوالي، مبررةً ذلك بالأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب...
2026-03-16T13:33+0000
2026-03-16T13:33+0000
2026-03-16T13:33+0000
إيران
أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن
رمضان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111551729_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4d7d4cf9bc90337f531c3b8380bfef89.jpg
ويعد هذا الإغلاق سابقة منذ عام 1967، إذ مُنع المصلون من أداء الصلوات والاعتكاف في المسجد، بما في ذلك الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).من جانبها، حذرت محافظة القدس من تصاعد خطاب التحريض الذي تقوده ما وصفتها بـ"منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى في ظل استمرار الإغلاق، مؤكدةً أن ما يحدث لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يستهدف تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111551729_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_8137d1fb49708761e5156b2be149b72d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, رمضان, العالم العربي
إيران, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, رمضان, العالم العربي
إسرائيل تتخذ إجراء تجاه المسجد الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما... فيديو
تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الـ17 على التوالي، مبررةً ذلك بالأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ويعد هذا الإغلاق سابقة منذ عام 1967، إذ مُنع المصلون من أداء الصلوات والاعتكاف في المسجد، بما في ذلك الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
من جانبها، حذرت محافظة القدس من تصاعد خطاب التحريض الذي تقوده ما وصفتها بـ"منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى في ظل استمرار الإغلاق، مؤكدةً أن ما يحدث لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يستهدف تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.