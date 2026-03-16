عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ17 من الحرب على إيران.. دول إقليمية تتدخل لوقف الصراع.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260316/إسرائيل-تتخذ-إجراء-تجاه-المسجد-الأقصى-لأول-مرة-منذ-59-عاما-فيديو-1111551890.html
إسرائيل تتخذ إجراء تجاه المسجد الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما... فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الـ17 على التوالي، مبررةً ذلك بالأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
ويعد هذا الإغلاق سابقة منذ عام 1967، إذ مُنع المصلون من أداء الصلوات والاعتكاف في المسجد، بما في ذلك الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).من جانبها، حذرت محافظة القدس من تصاعد خطاب التحريض الذي تقوده ما وصفتها بـ"منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى في ظل استمرار الإغلاق، مؤكدةً أن ما يحدث لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يستهدف تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إسرائيل تتخذ إجراء تجاه المسجد الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما... فيديو

13:33 GMT 16.03.2026
© AP Photo / Mahmoud Illeanالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس ومنع المصلين من الوصول إليه لليوم الـ17 على التوالي، مبررةً ذلك بالأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ويعد هذا الإغلاق سابقة منذ عام 1967، إذ مُنع المصلون من أداء الصلوات والاعتكاف في المسجد، بما في ذلك الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
من جانبها، حذرت محافظة القدس من تصاعد خطاب التحريض الذي تقوده ما وصفتها بـ"منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى في ظل استمرار الإغلاق، مؤكدةً أن ما يحدث لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يستهدف تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
خطيب الأقصى يكشف لـ "سبوتنيك" خطة الاحتلال للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
19 فبراير, 13:49 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
