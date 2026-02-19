خطيب الأقصى يكشف لـ "سبوتنيك" خطة الاحتلال للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/خطيب-الأقصى-يكشف-لـ-سبوتنيك-خطة-الاحتلال-للتضييق-على-المصلين-خلال-شهر-رمضان-1110535533.html
خطيب الأقصى يكشف لـ "سبوتنيك" خطة الاحتلال للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
خطيب الأقصى يكشف لـ "سبوتنيك" خطة الاحتلال للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
سبوتنيك عربي
أكد إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن أبناء الشعب الفلسطيني يحرصون على شد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والرباط فيه خلال شهر رمضان... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T13:49+0000
2026-02-19T13:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091671351_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b97b046f4510f90463bdec56edd844db.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الاحتلال استبق الشهر الفضيل بإصدار قرارات جائرة تقضي بمنع آلاف الشبان المقدسيين من دخول المسجد الأقصى، في محاولة لتفريغه وتمرير مخططاته التهويدية.وأضاف خطيب المسجد الأقصى أن سلطات الاحتلال فتحت المجال واسعًا أمام المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد وزيادة ساعات الاقتحام، ما أدى إلى استفزاز مشاعر المسلمين خاصة مع شروع المستوطنين في أداء صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة وإحداث حالة من الضجيج والفوضى المتعمدة في باحات المسجد.وأشار صبري إلى أن الوضع الراهن في الأقصى يشهد توترًا شديدًا نتيجة الحماية الكاملة التي توفرها الحكومة الإسرائيلية اليمينية لهؤلاء المتطرفين، وتشجيعهم على القيام بهذه الأعمال الاستفزازية ضد المصلين.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل ستفرض قيودا عمرية وعددية على رواد المسجد الأقصى، الذين يرغبون في صلاة التراويح أو صلاة الجمعة خلال شهر رمضان، إضافة إلى إلزام المسافرين بإبراز مستندات رقمية عند المعابر، وذلك وفقا لموافقات أمنية مسبقة.وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن إسرائيل ستسمح لما يصل إلى 10 آلاف فلسطيني في اليوم، بدخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وتشترط على المصلين الحصول على تصريح مسبق، وأن يكون المصلي الرجل أكبر من 55 عاما والمرأة أكبر من 50 عاما، بينما تشترط ألا يزيد سن الطفل المصلي عن 12 عاما.وبحسب الصحيفة، فقد أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أنها ستسهل زيارات الفلسطينيين إلى الحرم القدسي طوال الشهر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إسرائيل الرامية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للزوار خلال شهر الصيام.ويقع الحرم القدسي بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعادت ما يشهد مشاركة مئات الآلاف من المصلين خلال صلاة التراويح في شهر رمضان.وبحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على الحرم القدسي ومحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل شددت، هذا الأسبوع، قيودها في محيط المسجد.وبموجب الوضع القائم بعد احتلال القدس الشرقية، يمكن لغير المسلمين زيارة حرم المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه، وهو ما يخالفه اليهود المتشددون، بينما يعتبر الفلسطينيون والمسلمون هذه الزيارات استفزازية.
https://sarabic.ae/20260113/بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-1109194087.html
https://sarabic.ae/20250806/مفتي-القدس-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-إسرائيل-بإبعاده-عن-المسجد-الأقصى-1103454543.html
https://sarabic.ae/20260216/إسرائيل-تمنع-الأوقاف-الفلسطينية-من-تجهيز-المسجد-الأقصى-لاستقبال-شهر-رمضان-1110426780.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091671351_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_d69374448ed445c3e9b538245cf6b4ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خطيب الأقصى يكشف لـ "سبوتنيك" خطة الاحتلال للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان

13:49 GMT 19.02.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzoالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن أبناء الشعب الفلسطيني يحرصون على شد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والرباط فيه خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن سلطات الاحتلال يزعجها رؤية الحشود المليونية فتسعى للتضييق عليهم بكافة الوسائل.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الاحتلال استبق الشهر الفضيل بإصدار قرارات جائرة تقضي بمنع آلاف الشبان المقدسيين من دخول المسجد الأقصى، في محاولة لتفريغه وتمرير مخططاته التهويدية.
وأضاف خطيب المسجد الأقصى أن سلطات الاحتلال فتحت المجال واسعًا أمام المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد وزيادة ساعات الاقتحام، ما أدى إلى استفزاز مشاعر المسلمين خاصة مع شروع المستوطنين في أداء صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة وإحداث حالة من الضجيج والفوضى المتعمدة في باحات المسجد.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
13 يناير, 12:51 GMT
وأشار صبري إلى أن الوضع الراهن في الأقصى يشهد توترًا شديدًا نتيجة الحماية الكاملة التي توفرها الحكومة الإسرائيلية اليمينية لهؤلاء المتطرفين، وتشجيعهم على القيام بهذه الأعمال الاستفزازية ضد المصلين.

وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن كافة إجراءات الاحتلال تهدف في محصلتها النهائية إلى فرض الهيمنة والسيادة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وإلغاء دور الأوقاف الإسلامية تدريجيًا عبر سياسة فرض الأمر الواقع.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل ستفرض قيودا عمرية وعددية على رواد المسجد الأقصى، الذين يرغبون في صلاة التراويح أو صلاة الجمعة خلال شهر رمضان، إضافة إلى إلزام المسافرين بإبراز مستندات رقمية عند المعابر، وذلك وفقا لموافقات أمنية مسبقة.
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مفتي القدس يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار إسرائيل بإبعاده عن المسجد الأقصى
6 أغسطس 2025, 19:26 GMT
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن إسرائيل ستسمح لما يصل إلى 10 آلاف فلسطيني في اليوم، بدخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وتشترط على المصلين الحصول على تصريح مسبق، وأن يكون المصلي الرجل أكبر من 55 عاما والمرأة أكبر من 50 عاما، بينما تشترط ألا يزيد سن الطفل المصلي عن 12 عاما.
وبحسب الصحيفة، فقد أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أنها ستسهل زيارات الفلسطينيين إلى الحرم القدسي طوال الشهر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إسرائيل الرامية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للزوار خلال شهر الصيام.
ويقع الحرم القدسي بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعادت ما يشهد مشاركة مئات الآلاف من المصلين خلال صلاة التراويح في شهر رمضان.
صلاة عيد الأضحى المبارك بالقرب من مسجد قبة الصخرة على أراضي المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، فلسطين 28 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
إسرائيل تمنع الأوقاف الفلسطينية من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال شهر رمضان
16 فبراير, 15:36 GMT
وبحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على الحرم القدسي ومحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل شددت، هذا الأسبوع، قيودها في محيط المسجد.
وبموجب الوضع القائم بعد احتلال القدس الشرقية، يمكن لغير المسلمين زيارة حرم المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه، وهو ما يخالفه اليهود المتشددون، بينما يعتبر الفلسطينيون والمسلمون هذه الزيارات استفزازية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала