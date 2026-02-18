https://sarabic.ae/20260218/إسرائيل-تحدد-عدد-المصلين-في-المسجد-الأقصى-بـ-10-آلاف-فلسطيني-يوميا-خلال-رمضان-1110495428.html
إسرائيل تحدد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ 10 آلاف فلسطيني يوميا خلال رمضان
إسرائيل تحدد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ 10 آلاف فلسطيني يوميا خلال رمضان
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل ستفرض قيودا عمرية وعددية على رواد المسجد الأقصى، الذين يرغبون في صلاة التراويح أو صلاة الجمعة خلال شهر رمضان، إضافة... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T15:17+0000
2026-02-18T15:17+0000
2026-02-18T15:17+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110495528_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_62aaa79cc31fa5265cb7d9c1180bfea0.jpg
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستسمح لما يصل إلى 10 آلاف فلسطيني في اليوم، بدخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وتشترط على المصلين الحصول على تصريح مسبق، وأن يكون المصلي الرجل أكبر من 55 عاما والمرأة أكبر من 50 عاما، بينما تشترط ألا يزيد سن الطفل المصلي عن 12 عاما.وبحسب الصحيفة، فقد أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أنها ستسهل زيارات الفلسطينيين إلى الحرم القدسي طوال الشهر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إسرائيل الرامية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للزوار خلال شهر الصيام.وتخشى إسرائيل من تصاعد التوترات خلال شهر رمضان، الذي بدأ اليوم الأربعاء، في فلسطين وعدة دول عربية وإسلامية ويستمر حتى 19 مارس/ أذار المقبل وفقا للحسابات الفلكية.ويقع الحرم القدسي بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعادت ما يشهد مشاركة مئات الآلاف من المصلين خلال صلاة التراويح في شهر رمضان.وبحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على الحرم القدسي ومحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل شددت، هذا الأسبوع، قيودها في محيط المسجد.وبموجب الوضع القائم بعد احتلال القدس الشرقية، يمكن لغير المسلمين زيارة حرم المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه، وهو ما يخالفه اليهود المتشددون، بينما يعتبر الفلسطينيون والمسلمون هذه الزيارات استفزازية.
https://sarabic.ae/20230323/مفتي-القدس-قيود-إسرائيلية-لمنع-تدفق-المصلين-إلى-المسجد-الأقصى-خلال-رمضان-1075076878.html
https://sarabic.ae/20260217/السعودية-وقطر-والإمارات-تعلن-غدا-الأربعاء-أول-أيام--شهر-رمضان-1110460819.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110495528_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_b240a73868ab8d654efd9dc29044680b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل تحدد عدد المصلين في المسجد الأقصى بـ 10 آلاف فلسطيني يوميا خلال رمضان
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل ستفرض قيودا عمرية وعددية على رواد المسجد الأقصى، الذين يرغبون في صلاة التراويح أو صلاة الجمعة خلال شهر رمضان، إضافة إلى إلزام المسافرين بإبراز مستندات رقمية عند المعابر، وذلك وفقا لموافقات أمنية مسبقة.
وأفادت صحيفة
"جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستسمح لما يصل إلى 10 آلاف فلسطيني في اليوم، بدخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وتشترط على المصلين الحصول على تصريح مسبق، وأن يكون المصلي الرجل أكبر من 55 عاما والمرأة أكبر من 50 عاما، بينما تشترط ألا يزيد سن الطفل المصلي عن 12 عاما.
وبحسب الصحيفة، فقد أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أنها ستسهل زيارات الفلسطينيين إلى الحرم القدسي طوال الشهر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إسرائيل الرامية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للزوار خلال شهر الصيام.
وتخشى إسرائيل من تصاعد التوترات
خلال شهر رمضان، الذي بدأ اليوم الأربعاء، في فلسطين وعدة دول عربية وإسلامية ويستمر حتى 19 مارس/ أذار المقبل وفقا للحسابات الفلكية.
ويقع الحرم القدسي بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعادت ما يشهد مشاركة مئات الآلاف من المصلين خلال صلاة التراويح في شهر رمضان
.
وبحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على الحرم القدسي ومحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل شددت، هذا الأسبوع، قيودها في محيط المسجد.
وبموجب الوضع القائم بعد احتلال القدس الشرقية، يمكن لغير المسلمين زيارة حرم المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه، وهو ما يخالفه اليهود المتشددون، بينما يعتبر الفلسطينيون والمسلمون هذه الزيارات استفزازية.