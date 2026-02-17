https://sarabic.ae/20260217/السعودية-وقطر-والإمارات-تعلن-غدا-الأربعاء-أول-أيام--شهر-رمضان-1110460819.html
السعودية وقطر والإمارات تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
أعلنت السعودية وقطر والإمارات أن غدا الأربعاء 18 فبراير/ شباط، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا أعلنت ذلك بعد عقد... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن ديوان الرئاسة أن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف أعلنت الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل.وينتظر المسلمون حول العالم بداية الشهر الكريم الذي يمثل رمزا للعطاء والمحبة والتآخي، كما يحرص الناس في هذا الشهر على إقامة الشعائر الدينية في المساجد واتباع تعاليم الدين فيما يتعلق بمساعدة الفقراء والمحتاجين.
السعودية وقطر والإمارات تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
أعلنت السعودية وقطر والإمارات أن غدا الأربعاء 18 فبراير/ شباط، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا أعلنت ذلك بعد عقد جلسة خاصة لترائي هلال الشهر الفضيل.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن ديوان الرئاسة أن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
المبارك.
كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن لجنة تحري رؤية الهلال
بوزارة الأوقاف أعلنت الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل.
وينتظر المسلمون حول العالم بداية الشهر الكريم الذي يمثل رمزا للعطاء والمحبة والتآخي، كما يحرص الناس في هذا الشهر
على إقامة الشعائر الدينية في المساجد واتباع تعاليم الدين فيما يتعلق بمساعدة الفقراء والمحتاجين.