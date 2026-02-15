بداية رمضان 2026.. 4 دول تحسم بداية الشهر ودول أخرى تستطلع الهلال مساء الثلاثاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260215/بداية-رمضان-2026-4-دول-تحسم-بداية-الشهر-ودول-أخرى-تستطلع-الهلال-مساء-الثلاثاء-1110389085.html
بداية رمضان 2026.. 4 دول تحسم بداية الشهر ودول أخرى تستطلع الهلال مساء الثلاثاء
بداية رمضان 2026.. 4 دول تحسم بداية الشهر ودول أخرى تستطلع الهلال مساء الثلاثاء
سبوتنيك عربي
تزايد البحث عبر الإنترنت عن بداية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م، وهل سيكون أول أيامه الأربعاء 18 فبراير/شباط أم الخميس 19 فبراير الجاري. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T15:01+0000
2026-02-15T15:01+0000
أخبار العالم الآن
مصر
السعودية
رمضان شهر الخير
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110389183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c750b1b15cf455b5a57158af3af2336.jpg
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال رمضان سيتم مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان، عبر 7 لجان شرعية وعلمية تضم ممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن يعلن القرار الرسمي عقب الرؤية الشرعية سواء كانت غرة رمضان هي الأربعاء أم الخميس.وحسمت 4 دول عربية وإسلامية موقفها استنادا إلى الحسابات الفلكية، منها 3 دول حددت غرة الشهر فلكيا ليكون الخميس 19 فبراير وهي تركيا وسنغافورة وسلطنة، مرجعة ذلك إلى تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، بينما أشارت قطر إلى أن الأربعاء 18 فبراير هو غرة الشهر فلكيا بحسب دار التقويم القطري.ولم تعلن دول أخرى موعد أول أيام رمضان رسميا، انتظارا لقرار اللجان الشرعية التي تتولى تحري رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، ومن بينها السعودية والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.وبحسب تقرير صادر عن مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير الجاري، تتراوح بين المستحيلة وغير الممكنة بجميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب أو حتى عبر تقنيات التصوير الفلكي فائقة الحساسية.وبحسب التقرير، الذي يستند إلى حسابات فلكية فقط، فإن الأربعاء 18 فبراير سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو بداية شهر رمضان، بينما سيكون اعتبار الأربعاء هو بداية شهر رمضان في الدول التي تأخذ بمعايير أخرى لإثبات بداية الشهر.
https://sarabic.ae/20250228/لأول-مرة-في-التاريخ-دولة-عربية-تستخدم-الدرون-والذكاء-الاصطناعي-لرصد-هلال-رمضان-1098259356.html
https://sarabic.ae/20250331/ناسا-تنشر-نتائج-رصد-الشهب-خلال-شهر-رمضان-وسط-تساؤلات-عن-ليلة-القدر-1099101551.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110389183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5411a771b3c1df7689742b6b217e088.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, مصر, السعودية, رمضان شهر الخير, منوعات
أخبار العالم الآن, مصر, السعودية, رمضان شهر الخير, منوعات

بداية رمضان 2026.. 4 دول تحسم بداية الشهر ودول أخرى تستطلع الهلال مساء الثلاثاء

15:01 GMT 15.02.2026
© AP Photoهلال
هلال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تزايد البحث عبر الإنترنت عن بداية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م، وهل سيكون أول أيامه الأربعاء 18 فبراير/شباط أم الخميس 19 فبراير الجاري.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال رمضان سيتم مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان، عبر 7 لجان شرعية وعلمية تضم ممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن يعلن القرار الرسمي عقب الرؤية الشرعية سواء كانت غرة رمضان هي الأربعاء أم الخميس.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان
28 فبراير 2025, 11:52 GMT
وحسمت 4 دول عربية وإسلامية موقفها استنادا إلى الحسابات الفلكية، منها 3 دول حددت غرة الشهر فلكيا ليكون الخميس 19 فبراير وهي تركيا وسنغافورة وسلطنة، مرجعة ذلك إلى تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، بينما أشارت قطر إلى أن الأربعاء 18 فبراير هو غرة الشهر فلكيا بحسب دار التقويم القطري.
ولم تعلن دول أخرى موعد أول أيام رمضان رسميا، انتظارا لقرار اللجان الشرعية التي تتولى تحري رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، ومن بينها السعودية والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.
شهب البرشاويات - زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
مجتمع
"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"
31 مارس 2025, 11:04 GMT
وبحسب تقرير صادر عن مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير الجاري، تتراوح بين المستحيلة وغير الممكنة بجميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب أو حتى عبر تقنيات التصوير الفلكي فائقة الحساسية.
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى حسابات فلكية فقط، فإن الأربعاء 18 فبراير سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو بداية شهر رمضان، بينما سيكون اعتبار الأربعاء هو بداية شهر رمضان في الدول التي تأخذ بمعايير أخرى لإثبات بداية الشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала