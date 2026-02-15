https://sarabic.ae/20260215/بداية-رمضان-2026-4-دول-تحسم-بداية-الشهر-ودول-أخرى-تستطلع-الهلال-مساء-الثلاثاء-1110389085.html
بداية رمضان 2026.. 4 دول تحسم بداية الشهر ودول أخرى تستطلع الهلال مساء الثلاثاء
تزايد البحث عبر الإنترنت عن بداية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م، وهل سيكون أول أيامه الأربعاء 18 فبراير/شباط أم الخميس 19 فبراير الجاري. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T15:01+0000
2026-02-15T15:01+0000
2026-02-15T15:01+0000
أخبار العالم الآن
مصر
السعودية
رمضان شهر الخير
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110389183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c750b1b15cf455b5a57158af3af2336.jpg
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال رمضان سيتم مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان، عبر 7 لجان شرعية وعلمية تضم ممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن يعلن القرار الرسمي عقب الرؤية الشرعية سواء كانت غرة رمضان هي الأربعاء أم الخميس.وحسمت 4 دول عربية وإسلامية موقفها استنادا إلى الحسابات الفلكية، منها 3 دول حددت غرة الشهر فلكيا ليكون الخميس 19 فبراير وهي تركيا وسنغافورة وسلطنة، مرجعة ذلك إلى تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، بينما أشارت قطر إلى أن الأربعاء 18 فبراير هو غرة الشهر فلكيا بحسب دار التقويم القطري.ولم تعلن دول أخرى موعد أول أيام رمضان رسميا، انتظارا لقرار اللجان الشرعية التي تتولى تحري رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، ومن بينها السعودية والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.وبحسب تقرير صادر عن مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير الجاري، تتراوح بين المستحيلة وغير الممكنة بجميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب أو حتى عبر تقنيات التصوير الفلكي فائقة الحساسية.وبحسب التقرير، الذي يستند إلى حسابات فلكية فقط، فإن الأربعاء 18 فبراير سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو بداية شهر رمضان، بينما سيكون اعتبار الأربعاء هو بداية شهر رمضان في الدول التي تأخذ بمعايير أخرى لإثبات بداية الشهر.
تزايد البحث عبر الإنترنت عن بداية شهر رمضان 1447 هـ / 2026 م، وهل سيكون أول أيامه الأربعاء 18 فبراير/شباط أم الخميس 19 فبراير الجاري.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال رمضان
سيتم مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان، عبر 7 لجان شرعية وعلمية تضم ممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن يعلن القرار الرسمي عقب الرؤية الشرعية سواء كانت غرة رمضان هي الأربعاء أم الخميس.
28 فبراير 2025, 11:52 GMT
وحسمت 4 دول عربية وإسلامية موقفها استنادا إلى الحسابات الفلكية، منها 3 دول حددت غرة الشهر فلكيا ليكون الخميس 19 فبراير وهي تركيا وسنغافورة وسلطنة، مرجعة ذلك إلى تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، بينما أشارت قطر إلى أن الأربعاء 18 فبراير هو غرة الشهر فلكيا بحسب دار التقويم القطري.
ولم تعلن دول أخرى
موعد أول أيام رمضان رسميا، انتظارا لقرار اللجان الشرعية التي تتولى تحري رؤية الهلال مساء الثلاثاء المقبل، ومن بينها السعودية والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الفلك الدولي، فإن رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير الجاري، تتراوح بين المستحيلة وغير الممكنة بجميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب أو حتى عبر تقنيات التصوير الفلكي فائقة الحساسية.
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى حسابات فلكية
فقط، فإن الأربعاء 18 فبراير سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو بداية شهر رمضان، بينما سيكون اعتبار الأربعاء هو بداية شهر رمضان في الدول التي تأخذ بمعايير أخرى لإثبات بداية الشهر.