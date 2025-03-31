https://sarabic.ae/20250331/ناسا-تنشر-نتائج-رصد-الشهب-خلال-شهر-رمضان-وسط-تساؤلات-عن-ليلة-القدر-1099101551.html
"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"
"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"
سبوتنيك عربي
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تقريرها الشهري لرصد الشهب خلال شهر مارس/ آذار 2025، والذي تزامن مع شهر رمضان للعام الحالي. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهرت البيانات تباينا كبيرا في معدلات سقوط الشهب بين ليالي الشهر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية ارتباط هذه الظواهر الفلكية بتحري ليلة "القدر"، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" المصرية.وكشف التقرير عن تسجيل أعلى معدلات للنشاط الشهابي في ثلاث ليالٍ رئيسية:في المقابل، سجلت بعض الليالي انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الشهابي:تجدر الإشارة إلى أن العلماء يؤكدون أن النشاط الشهابي ظاهرة طبيعية مرتبطة بمرور الأرض عبر سحابات من الحطام الكوني، ولا يوجد دليل علمي قاطع على ارتباطها بليلة "القدر". ومع ذلك، يبقى التقرير مصدرًا مهمًا للباحثين والمهتمين بعلوم الفلك والظواهر السماوية.
https://sarabic.ae/20250322/ناسا-تخفض-إنفاقها-بمقدار-420-مليون-دولار-خلال-أسبوع-1098862313.html
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منوعات, الأخبار, رمضان
"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تقريرها الشهري لرصد الشهب خلال شهر مارس/ آذار 2025، والذي تزامن مع شهر رمضان للعام الحالي.
وأظهرت البيانات تباينا كبيرا في معدلات سقوط الشهب بين ليالي الشهر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية ارتباط هذه الظواهر الفلكية بتحري ليلة "القدر"، حسبما نقلت صحيفة
"الدستور" المصرية.
وكشف التقرير عن تسجيل أعلى معدلات للنشاط الشهابي في ثلاث ليالٍ رئيسية:
ليلة 18 مارس: سُجل 29 شهابًا (الأعلى خلال الشهر)
ليلة 19 مارس: رُصد 27 شهابًا
ليلة 25 مارس: سُجل 23 شهابًا
في المقابل، سجلت بعض الليالي انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الشهابي:
ليالي 6 و15 و26 مارس: شهدت شهابين فقط في كل ليلة
ليلة 29 مارس: لم يتم رصد أي شهب
على الإطلاق
ويأتي هذا التقرير في وقت يهتم فيه المسلمون حول العالم بتحري ليلة "القدر"، التي وصفها القرآن بأنها "خير من ألف شهر". ورغم أن التقرير لا يربط بشكل مباشر بين النشاط الشهابي وليلة "القدر"، إلا أن البيانات تقدم مؤشرات فلكية مثيرة للاهتمام.
تجدر الإشارة إلى أن العلماء يؤكدون أن النشاط الشهابي ظاهرة طبيعية مرتبطة بمرور الأرض عبر سحابات من الحطام الكوني، ولا يوجد دليل علمي قاطع على ارتباطها بليلة "القدر". ومع ذلك، يبقى التقرير مصدرًا مهمًا للباحثين والمهتمين بعلوم الفلك والظواهر السماوية.