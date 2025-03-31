"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على ابواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250331/ناسا-تنشر-نتائج-رصد-الشهب-خلال-شهر-رمضان-وسط-تساؤلات-عن-ليلة-القدر-1099101551.html
"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"
"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"
سبوتنيك عربي
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تقريرها الشهري لرصد الشهب خلال شهر مارس/ آذار 2025، والذي تزامن مع شهر رمضان للعام الحالي. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T11:04+0000
2025-03-31T11:04+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
رمضان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101991/89/1019918978_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_dcacfc9b0cca298d19f27dd5ee26fdf4.jpg
وأظهرت البيانات تباينا كبيرا في معدلات سقوط الشهب بين ليالي الشهر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية ارتباط هذه الظواهر الفلكية بتحري ليلة "القدر"، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" المصرية.وكشف التقرير عن تسجيل أعلى معدلات للنشاط الشهابي في ثلاث ليالٍ رئيسية:في المقابل، سجلت بعض الليالي انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الشهابي:تجدر الإشارة إلى أن العلماء يؤكدون أن النشاط الشهابي ظاهرة طبيعية مرتبطة بمرور الأرض عبر سحابات من الحطام الكوني، ولا يوجد دليل علمي قاطع على ارتباطها بليلة "القدر". ومع ذلك، يبقى التقرير مصدرًا مهمًا للباحثين والمهتمين بعلوم الفلك والظواهر السماوية.
https://sarabic.ae/20250322/ناسا-تخفض-إنفاقها-بمقدار-420-مليون-دولار-خلال-أسبوع-1098862313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101991/89/1019918978_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_0081f758edf3cc436d63e6259d361865.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار, رمضان
منوعات, الأخبار, رمضان

"ناسا" تنشر نتائج رصد الشهب خلال شهر رمضان وسط تساؤلات عن ليلة "القدر"

11:04 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovichشهب البرشاويات - زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد
شهب البرشاويات - زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
تابعنا عبر
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تقريرها الشهري لرصد الشهب خلال شهر مارس/ آذار 2025، والذي تزامن مع شهر رمضان للعام الحالي.
وأظهرت البيانات تباينا كبيرا في معدلات سقوط الشهب بين ليالي الشهر، ما أثار تساؤلات حول إمكانية ارتباط هذه الظواهر الفلكية بتحري ليلة "القدر"، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" المصرية.
وكشف التقرير عن تسجيل أعلى معدلات للنشاط الشهابي في ثلاث ليالٍ رئيسية:
ليلة 18 مارس: سُجل 29 شهابًا (الأعلى خلال الشهر)
ليلة 19 مارس: رُصد 27 شهابًا
ليلة 25 مارس: سُجل 23 شهابًا
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
"ناسا" تخفض إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال أسبوع
22 مارس, 18:28 GMT
في المقابل، سجلت بعض الليالي انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الشهابي:
ليالي 6 و15 و26 مارس: شهدت شهابين فقط في كل ليلة
ليلة 29 مارس: لم يتم رصد أي شهب على الإطلاق

ويأتي هذا التقرير في وقت يهتم فيه المسلمون حول العالم بتحري ليلة "القدر"، التي وصفها القرآن بأنها "خير من ألف شهر". ورغم أن التقرير لا يربط بشكل مباشر بين النشاط الشهابي وليلة "القدر"، إلا أن البيانات تقدم مؤشرات فلكية مثيرة للاهتمام.

تجدر الإشارة إلى أن العلماء يؤكدون أن النشاط الشهابي ظاهرة طبيعية مرتبطة بمرور الأرض عبر سحابات من الحطام الكوني، ولا يوجد دليل علمي قاطع على ارتباطها بليلة "القدر". ومع ذلك، يبقى التقرير مصدرًا مهمًا للباحثين والمهتمين بعلوم الفلك والظواهر السماوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала