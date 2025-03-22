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https://sarabic.ae/20250322/ناسا-تخفض-إنفاقها-بمقدار-420-مليون-دولار-خلال-أسبوع-1098862313.html
"ناسا" تخفض إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال أسبوع
"ناسا" تخفض إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
خفضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا) إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير، وذلك حسبما أفادت وزارة الكفاءة الحكومية، التي... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T18:28+0000
2025-03-22T18:28+0000
العالم
ناسا
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وجاء في بيان للوزارة على موقع "إكس": "قامت وكالة ناسا بعمل جيد هذا الأسبوع؛ تخلصت من بطاقات مشتريات غير مستخدمة (حوالي 80 بالمئة)، وأنهت عقودا غير ضرورية بقيمة تقريبية 420 مليون دولار، بما في ذلك عقود بقيمة 45 مليون دولار مع ثلاثة مستشارين مختلفين لخدمة دعم إدارة التغيير (15 مليون دولار لكل منهم)".وصرح ترامب، في خطاب أمام الكونغرس، بوقت سابق، بأن السلطات الأميركية تعتزم، من أجل مكافحة التضخم، خفض تكلفة الطاقة ووضع حد للهدر الصارخ لأموال دافعي الضرائب. وأضاف ترامب أنه أنشأ لهذا الغرض وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.
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العالم, ناسا
العالم, ناسا

"ناسا" تخفض إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال أسبوع

18:28 GMT 22.03.2025
© Sputnik . Sergey Mamontovناسا
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
تابعنا عبر
خفضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا) إنفاقها بمقدار 420 مليون دولار خلال الأسبوع الأخير، وذلك حسبما أفادت وزارة الكفاءة الحكومية، التي يتولاها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.
وجاء في بيان للوزارة على موقع "إكس": "قامت وكالة ناسا بعمل جيد هذا الأسبوع؛ تخلصت من بطاقات مشتريات غير مستخدمة (حوالي 80 بالمئة)، وأنهت عقودا غير ضرورية بقيمة تقريبية 420 مليون دولار، بما في ذلك عقود بقيمة 45 مليون دولار مع ثلاثة مستشارين مختلفين لخدمة دعم إدارة التغيير (15 مليون دولار لكل منهم)".
واستحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الكفاءة الحكومية بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".
رجل آلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
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وصرح ترامب، في خطاب أمام الكونغرس، بوقت سابق، بأن السلطات الأميركية تعتزم، من أجل مكافحة التضخم، خفض تكلفة الطاقة ووضع حد للهدر الصارخ لأموال دافعي الضرائب.

وقال الرئيس الأميركي: "لمواصلة مكافحة التضخم، لن نخفض تكلفة الطاقة فحسب، بل سننهي أيضا الهدر الصارخ لأموال دافعي الضرائب".

وأضاف ترامب أنه أنشأ لهذا الغرض وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.
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