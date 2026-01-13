https://sarabic.ae/20260113/بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-1109194087.html
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
سبوتنيك عربي
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T12:51+0000
2026-01-13T12:51+0000
2026-01-13T12:51+0000
آخر أخبار القدس الأن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_d94e8f842911e568e28215c9d4f21244.jpg
وأفادت وزارة شؤون القدس الفلسطينية بأن بن غفير دخل إلى باحات الأقصى تحت حماية الشرطة، في ما يعدّ مزاعم استفزازية تتزامن مع تواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، والتي تأتي في ظل أجواء توتر وتصعيد في القدس الشرقية.واقتحم مئات المستوطنين، الشهر الماضي، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام ما يعرف بـ”عيد العرش”.وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فيما نفّذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها منصة لتدمير إسرائيل"، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.
https://sarabic.ae/20250806/مفتي-القدس-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-إسرائيل-بإبعاده-عن-المسجد-الأقصى-1103454543.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091677244_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1f33c5252143299be54a93c4be3ca380.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت وزارة شؤون القدس الفلسطينية بأن بن غفير دخل إلى باحات الأقصى تحت حماية الشرطة، في ما يعدّ مزاعم استفزازية تتزامن مع تواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، والتي تأتي في ظل أجواء توتر وتصعيد في القدس الشرقية.
واقتحم مئات المستوطنين
، الشهر الماضي، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام ما يعرف بـ”عيد العرش”.
وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فيما نفّذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.
وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار
، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.
وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها منصة لتدمير إسرائيل"، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.