https://sarabic.ae/20250806/مفتي-القدس-يعلق-لـسبوتنيك-على-قرار-إسرائيل-بإبعاده-عن-المسجد-الأقصى-1103454543.html

مفتي القدس يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار إسرائيل بإبعاده عن المسجد الأقصى

مفتي القدس يعلق لـ"سبوتنيك" على قرار إسرائيل بإبعاده عن المسجد الأقصى

سبوتنيك عربي

علق مفتي القدس والأراضي الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، على قرار إسرائيل بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، على خلفية خطبة الجمعة الأخيرة التي تحدثت عن قطاع... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T19:26+0000

2025-08-06T19:26+0000

2025-08-06T19:26+0000

القدس

المسجد الأقصى

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقال مفتي القدس في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "القرار الإسرائيلي يأتي ضمن قرارات غير مبررة يتخذها الاحتلال الإسرائيلي دائما ضد العاملين في المسجد الأقصى المبارك، من حراس وموظفين وأئمة".وأكد أن "هذه القرارات الإسرائيلية تعسفية، وتندرج تحت سياسة الاحتلال الإسرائيلي نحو ممارسة المزيد من الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة المرابطين في المسجد الأقصى، والعمال والموظفين".وتابع: "لكن في النهاية، المسجد الأقصى يدخل ضمن عبادتنا وعقيدتنا ونفوسنا، ولن نتخلى بأي حال من الأحوال عن المسجد المبارك، مهما كانت القرارات والإجراءات الإسرائيلية بحقنا".وبسؤاله عن سبب الاعتقال أكد أن "الاحتلال ألقى القبض عليه من داخل المسجد الأقصى، بعد خطبة الجمعة، وأصدر القرار بالإبعاد من يوم 25 يوليو، وحتى 25 من شهر يناير المقبل، وهو ما يدل على اتخاذ خطبة الجمعة مبررًا للإبعاد، مؤكدًا أن تدخلات إسرائيل في الشعائر الدينية هي تدخلات تعسفية".وفيما يتعلق بالوضع الاستيطاني في القدس، قال إن إسرائيل منذ عام 1967م وحتى اليوم تتوغل وتتعمق في قضية الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس، وبناء المستوطنات، حيث أحاطت المسجد بجدار من المستوطنات شمال وجنوبا وشرقا، إضافة إلى هدم منازل المقدسيين، مشددًا على أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير مقبولة، وتتنافى مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الخطبة التي ألقاها مفتي القدس في 25 يوليو الماضي تضمنت "استنكاراً لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وقالت حركة "حماس" إن إبعاد مفتي القدس عن الأقصى إجراء تعسفي من إسرائيل، لفرض السيطرة على المسجد، في ظل ما يتعرض له من حملة تهويد مسعورة من حكومة إسرائيل والمستوطنين.

https://sarabic.ae/20250803/كاتس-إسرائيل-ستواصل-تعزيز-سيادتها-على-القدس-والحائط-الغربي-وجبل-الهيكل-إلى-الأبد-1103334068.html

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