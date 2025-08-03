إيران تدين بشدة تدنيس المسجد الأقصى من قبل الإسرائيليين المتطرفين
© AP Photo / Maya Alleruzzoالمسجد الأقصى
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بشدة تدنيس المسجد الأقصى من قبل الإسرائيليين المتطرفين بقيادة أحد وزراء الكيان الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد دعا، اليوم الأحد، إلى احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.
ونشر بن غفير، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، من داخل المسجد الأقصى خلال جولة استفزازية بالمسجد وأدائه لطقوس تلمودية داخل باحات المسجد نفسه.
ونشر بن غفير، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، من داخل المسجد الأقصى خلال جولة استفزازية بالمسجد وأدائه لطقوس تلمودية داخل باحات المسجد نفسه.
وقال بن غفير من قلب المسجد الأقصى: "يجب أن نحتل كل قطاع غزة ونعلن فرض السيادة عليه وندعم الهجرة الطوعية".
ولم يكتف وزير الأمن القومي الإسرائيلي بذلك، بل زعم أن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلاله إعادة المختطفين الإسرائيليين والانتصار في الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيمنح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعدما زعم مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن "حماس" أبدت استعدادا لتسليم سلاحها.
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيمنح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعدما زعم مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن "حماس" أبدت استعدادا لتسليم سلاحها.
وأشارت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن الكابينت سيجتمع، غدًا الإثنين، لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات المقبلة في غزة.
وكشفت القناة، عن اتصالات متقدمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول مقترح يمنح "حماس" مهلة للإفراج عن جميع الأسرى، وأكدت أن الهدف من المقترح هو التوصل إلى اتفاق شامل لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وكان قد أبلغ ستيف ويتكوف عائلات الرهائن أنه يعمل مع الحكومة الإسرائلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعليا.
وأكد ويتكوف أن "حماس" مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على الرغم من أن الحركة أكدت مرارا أنها لن تُلقي سلاحها.
وردت حركة حماس بشكل قاطع على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.
وكشفت القناة، عن اتصالات متقدمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول مقترح يمنح "حماس" مهلة للإفراج عن جميع الأسرى، وأكدت أن الهدف من المقترح هو التوصل إلى اتفاق شامل لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وكان قد أبلغ ستيف ويتكوف عائلات الرهائن أنه يعمل مع الحكومة الإسرائلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعليا.
وأكد ويتكوف أن "حماس" مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على الرغم من أن الحركة أكدت مرارا أنها لن تُلقي سلاحها.
وردت حركة حماس بشكل قاطع على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.
وقالت "حماس" في بيان: "نؤكد مجددًا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وطرح مبادرات سياسية تقودها واشنطن عبر مبعوثها ويتكوف، وبدعم معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يروّج لخطة إعادة الإعمار في غزة مقابل إنهاء "قدرة حماس العسكرية".