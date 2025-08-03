https://sarabic.ae/20250803/إيران-تدين-بشدة-تدنيس-المسجد-الأقصى-من-قبل-الإسرائيليين-المتطرفين-1103339163.html

إيران تدين بشدة تدنيس المسجد الأقصى من قبل الإسرائيليين المتطرفين

إيران تدين بشدة تدنيس المسجد الأقصى من قبل الإسرائيليين المتطرفين

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بشدة تدنيس المسجد الأقصى من قبل الإسرائيليين المتطرفين بقيادة أحد وزراء الكيان... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T20:49+0000

2025-08-03T20:49+0000

2025-08-03T20:49+0000

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وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد دعا، اليوم الأحد، إلى احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.ونشر بن غفير، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، من داخل المسجد الأقصى خلال جولة استفزازية بالمسجد وأدائه لطقوس تلمودية داخل باحات المسجد نفسه.ولم يكتف وزير الأمن القومي الإسرائيلي بذلك، بل زعم أن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلاله إعادة المختطفين الإسرائيليين والانتصار في الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة.وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيمنح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعدما زعم مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن "حماس" أبدت استعدادا لتسليم سلاحها.وأشارت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن الكابينت سيجتمع، غدًا الإثنين، لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات المقبلة في غزة.وكشفت القناة، عن اتصالات متقدمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول مقترح يمنح "حماس" مهلة للإفراج عن جميع الأسرى، وأكدت أن الهدف من المقترح هو التوصل إلى اتفاق شامل لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.وكان قد أبلغ ستيف ويتكوف عائلات الرهائن أنه يعمل مع الحكومة الإسرائلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعليا. وأكد ويتكوف أن "حماس" مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على الرغم من أن الحركة أكدت مرارا أنها لن تُلقي سلاحها.وردت حركة حماس بشكل قاطع على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وطرح مبادرات سياسية تقودها واشنطن عبر مبعوثها ويتكوف، وبدعم معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يروّج لخطة إعادة الإعمار في غزة مقابل إنهاء "قدرة حماس العسكرية".

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