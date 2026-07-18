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مستشار الرئيس الفلسطيني: دعوات إغلاق المسجد الأقصى تهدد السلم والأمن العالمي
مستشار الرئيس الفلسطيني: دعوات إغلاق المسجد الأقصى تهدد السلم والأمن العالمي
سبوتنيك عربي
حذّر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، من خطورة الدعوات الإسرائيلية المطالبة بإغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين، مؤكدًا... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T13:35+0000
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وقال الهباش، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، إن المخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى تتصاعد يوما بعد يوم، مشيرًا إلى أن تدخّل وزراء في الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بتغيير الوضع القائم في المسجد ومنع المسلمين من دخوله، يتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح أن هناك مخاوف من تحول المسجد الأقصى إلى ورقة للمزايدة في الحملات الانتخابية داخل إسرائيل، بما يدفع القوى السياسية إلى تبني مواقف أكثر تطرفا تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية. وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، في تصريحاته على ضرورة أن تتنبه الأسرة الدولية إلى خطورة هذه الدعوات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة، وتفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار.يأتي هذا بعد أن دعا وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال مؤتمر نظمته جماعة تطلق على نفسها "إدارة جبل الهيكل" في القدس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، دعوته إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب، قائلا إن الهدف هو الوصول إلى ما وصفه بـ"الوضع القائم الوحيد المقبول"، المتمثل في السماح لليهود بدخوله يوميًا وبحرية.كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى مواصلة توسيع الاقتحامات والصلوات اليهودية داخل المسجد الأقصى، مستعرضين ما اعتبروه "تغييرات إيجابية" طرأت على وجود اليهود في الموقع خلال السنوات الماضية.في المقابل، دعت جهات فلسطينية إلى تعزيز الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة، محذرةً من تداعيات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
https://sarabic.ae/20260409/إعادة-فتح-المسجد-الأقصى-أمام-المصلين-بعد-إغلاق-استمر-40-يوما-فيديو-1112407512.html
https://sarabic.ae/20260316/إسرائيل-تتخذ-إجراء-تجاه-المسجد-الأقصى-لأول-مرة-منذ-59-عاما-فيديو-1111551890.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مستشار الرئيس الفلسطيني: دعوات إغلاق المسجد الأقصى تهدد السلم والأمن العالمي

13:35 GMT 18.07.2026
© Sputnik . اجود جرادات 40 يوما على إغلاق المسجد الأقصى وتحذيرات من ترسيخ واقع إسرائيلي جديد
 40 يوما على إغلاق المسجد الأقصى وتحذيرات من ترسيخ واقع إسرائيلي جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . اجود جرادات
تابعنا عبر
حذّر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، من خطورة الدعوات الإسرائيلية المطالبة بإغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين، مؤكدًا أنها تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن العالمي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهتها.
وقال الهباش، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، إن المخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى تتصاعد يوما بعد يوم، مشيرًا إلى أن تدخّل وزراء في الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بتغيير الوضع القائم في المسجد ومنع المسلمين من دخوله، يتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح أن هناك مخاوف من تحول المسجد الأقصى إلى ورقة للمزايدة في الحملات الانتخابية داخل إسرائيل، بما يدفع القوى السياسية إلى تبني مواقف أكثر تطرفا تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية.
صلاة التراويح في المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاق استمر 40 يوما... فيديو
9 أبريل, 03:07 GMT
وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، في تصريحاته على ضرورة أن تتنبه الأسرة الدولية إلى خطورة هذه الدعوات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة، وتفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار.
يأتي هذا بعد أن دعا وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال مؤتمر نظمته جماعة تطلق على نفسها "إدارة جبل الهيكل" في القدس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، دعوته إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب، قائلا إن الهدف هو الوصول إلى ما وصفه بـ"الوضع القائم الوحيد المقبول"، المتمثل في السماح لليهود بدخوله يوميًا وبحرية.
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
إسرائيل تتخذ إجراء تجاه المسجد الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما... فيديو
16 مارس, 13:33 GMT
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى مواصلة توسيع الاقتحامات والصلوات اليهودية داخل المسجد الأقصى، مستعرضين ما اعتبروه "تغييرات إيجابية" طرأت على وجود اليهود في الموقع خلال السنوات الماضية.
في المقابل، دعت جهات فلسطينية إلى تعزيز الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة، محذرةً من تداعيات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
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