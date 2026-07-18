https://sarabic.ae/20260718/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-دعوات-إغلاق-المسجد-الأقصى-تهدد-السلم-والأمن-العالمي-1115306691.html

مستشار الرئيس الفلسطيني: دعوات إغلاق المسجد الأقصى تهدد السلم والأمن العالمي

مستشار الرئيس الفلسطيني: دعوات إغلاق المسجد الأقصى تهدد السلم والأمن العالمي

سبوتنيك عربي

حذّر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، من خطورة الدعوات الإسرائيلية المطالبة بإغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين، مؤكدًا... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T13:35+0000

2026-07-18T13:35+0000

2026-07-18T13:35+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/08/1112386983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4653573bed73d1dd019928b25ef0d38.jpg

وقال الهباش، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، إن المخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى تتصاعد يوما بعد يوم، مشيرًا إلى أن تدخّل وزراء في الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بتغيير الوضع القائم في المسجد ومنع المسلمين من دخوله، يتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح أن هناك مخاوف من تحول المسجد الأقصى إلى ورقة للمزايدة في الحملات الانتخابية داخل إسرائيل، بما يدفع القوى السياسية إلى تبني مواقف أكثر تطرفا تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية. وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، في تصريحاته على ضرورة أن تتنبه الأسرة الدولية إلى خطورة هذه الدعوات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة، وتفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار.يأتي هذا بعد أن دعا وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود إلى تصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال مؤتمر نظمته جماعة تطلق على نفسها "إدارة جبل الهيكل" في القدس، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، دعوته إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام العرب، قائلا إن الهدف هو الوصول إلى ما وصفه بـ"الوضع القائم الوحيد المقبول"، المتمثل في السماح لليهود بدخوله يوميًا وبحرية.كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى مواصلة توسيع الاقتحامات والصلوات اليهودية داخل المسجد الأقصى، مستعرضين ما اعتبروه "تغييرات إيجابية" طرأت على وجود اليهود في الموقع خلال السنوات الماضية.في المقابل، دعت جهات فلسطينية إلى تعزيز الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة، محذرةً من تداعيات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

https://sarabic.ae/20260409/إعادة-فتح-المسجد-الأقصى-أمام-المصلين-بعد-إغلاق-استمر-40-يوما-فيديو-1112407512.html

https://sarabic.ae/20260316/إسرائيل-تتخذ-إجراء-تجاه-المسجد-الأقصى-لأول-مرة-منذ-59-عاما-فيديو-1111551890.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار