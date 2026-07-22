https://sarabic.ae/20260722/مسؤول-بهيئة-الجدار-والاستيطان-لـسبوتنيك-تحويل-جفعات-زئيف-إلى-مدينة-جريمة-حرب-1115418930.html

مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل "جفعات زئيف" إلى مدينة جريمة حرب

مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل "جفعات زئيف" إلى مدينة جريمة حرب

سبوتنيك عربي

أفاد الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن إعلان الحاكم العسكري الإسرائيلي تغيير المسمى الإداري لمستوطنة "جفعات... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تحويل المستوطنة إلى مدينة يمنحها امتيازات إدارية وقانونية أوسع وأشمل بكثير مقارنة بكونها مستوطنة، وهو ما يعني فتح شهية الاستيطان على مصراعيها في المنطقة الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة".وأضاف مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن "هذا المخطط الإسرائيلي يؤدي إلى عزل مدينة القدس عزلا محكما عن محيطها الفلسطيني، فضلا عن أنه يشكل اعتداء صارخًا ومباشرًا على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره".وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت، قد وقع أمرًا يحول مستوطنة "جفعات زئيف"، المقامة على أراض فلسطينية شمال غربي القدس، من مجلس محلي إلى مدينة رسميًا، في خطوة قال عنها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إنها تستهدف تعزيز الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية.وكان الكنيست قد أقر في وقت سابق، تشريعًا يمنح مزايا ضريبية لعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما قدرت سلطة الضرائب تكلفة المشروع على الموازنة العامة بنحو 130 مليون شيكل.وخصص وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مبالغ كبيرة تُعطى للمستوطنين كمنحة إعفاء ضريبي، وذلك بغرض تشجيع المواطنين اليهود في إسرائيل على الانتقال للسكن في المستوطنات الاستعمارية القائمة في الضفة الغربية، حتى يبلغ عدد المستوطنين مليون نسمة.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967، وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.تصفية صامتة وتهجير متسارع... مسؤول فلسطيني يكشف خطة "الحسم" الإسرائيلية لضم الضفة الغربيةالخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بلجيكا منتجات "المستعمرات" الإسرائيلية وتطالب بعقوبات على المستوطنين

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https://sarabic.ae/20260720/تصفية-صامتة-وتهجير-متسارع-مسؤول-فلسطيني-يكشف-خطة-الحسم-الإسرائيلية-لضم-الضفة-الغربية-1115350645.html

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