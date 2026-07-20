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تصفية صامتة وتهجير متسارع... مسؤول فلسطيني يكشف خطة "الحسم" الإسرائيلية لضم الضفة الغربية
تصفية صامتة وتهجير متسارع... مسؤول فلسطيني يكشف خطة "الحسم" الإسرائيلية لضم الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد أمير داوود، مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن حكومة نتنياهو تنفذ مخططات استيطانية غير مسبوقة، تهدف إلى حسم الصراع وتغيير... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T17:16+0000
2026-07-20T17:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه الحكومة جاءت وفق عنوان كبير وهو "عنوان الحسم" المستند إلى مقال أيديولوجي كتبه سموتريتش عام 2017، لتصفية الوجود الفلسطيني وسلب حقوقه السياسية والإنسانية.وأكد داوود أن إسرائيل نظرت إلى حرب الإبادة الجماعية بعد السابع من أكتوبر والتوترات الإقليمية كفرصة تاريخية لا تتكرر لتنفيذ مخططات استيطانية كانت حبيسة الأدراج طوال العقود الماضية، مستغلة الانشغال الدولي السياسي والإعلامي بما يجري في قطاع غزة والإقليم لفرض واقع جديد في الضفة الغربية دون محاسبة أو مساءلة، وهو ما أوجد بيئة تعفيهم من العقاب، ومهد للمرحلة الحالية التي تتسم بالضم الفعلي الصامت من خلال فرض الوقائع على الأرض خطوة بخطوة.وأضاف مدير دائرة النشر والتوثيق في الهيئة أن وصول حكومة يمينية متطرفة تلتقي في أهدافها مع هذه الظروف الإقليمية أنتج شكلا خطيرا من التعامل مع الفلسطينيين يرفض وجودهم، مؤكدًا أن المخطط الأكثر خطورة هو التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية.وتابع: "يسعى الاحتلال عبر الحصار المالي واعتداءات المستوطنين الإرهابية واقتحام المدن ومصادرة الأراضي وخنق المواطنين بالحواجز إلى خلق بيئة طاردة، تؤدي إلى التهجير الداخلي أولاً ثم التهجير إلى خارج البلاد تماما".وحذر من خطورة الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية، معتبرًا أن وتيرة العمل الاستيطاني والتهجيري تسير بشكل حاسم وفي سباق مع الزمن، مشددًا على أن ما حدث في قرية دير جرير من اعتداء إرهابي للمستوطنين أدى إلى استشهاد مواطنين يمثل نموذجا مصغرا وسيناريو تشبيهيا لما يمكن أن تشهده الضفة الغربية في أي لحظة.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20260719/الرئاسة-الفلسطينية-تدعو-واشنطن-إلى-تحرك-عاجل-لوقف-اعتداءات-المستوطنين-1115325141.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري

تصفية صامتة وتهجير متسارع... مسؤول فلسطيني يكشف خطة "الحسم" الإسرائيلية لضم الضفة الغربية

17:16 GMT 20.07.2026
© Sputnikتصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات يومية تحاصر حياة الفلسطينيين وتدفعهم للنزوح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد أمير داوود، مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن حكومة نتنياهو تنفذ مخططات استيطانية غير مسبوقة، تهدف إلى حسم الصراع وتغيير الطبيعة الجيوسياسية للأراضي الفلسطينية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه الحكومة جاءت وفق عنوان كبير وهو "عنوان الحسم" المستند إلى مقال أيديولوجي كتبه سموتريتش عام 2017، لتصفية الوجود الفلسطيني وسلب حقوقه السياسية والإنسانية.
وأكد داوود أن إسرائيل نظرت إلى حرب الإبادة الجماعية بعد السابع من أكتوبر والتوترات الإقليمية كفرصة تاريخية لا تتكرر لتنفيذ مخططات استيطانية كانت حبيسة الأدراج طوال العقود الماضية، مستغلة الانشغال الدولي السياسي والإعلامي بما يجري في قطاع غزة والإقليم لفرض واقع جديد في الضفة الغربية دون محاسبة أو مساءلة، وهو ما أوجد بيئة تعفيهم من العقاب، ومهد للمرحلة الحالية التي تتسم بالضم الفعلي الصامت من خلال فرض الوقائع على الأرض خطوة بخطوة.
وأضاف مدير دائرة النشر والتوثيق في الهيئة أن وصول حكومة يمينية متطرفة تلتقي في أهدافها مع هذه الظروف الإقليمية أنتج شكلا خطيرا من التعامل مع الفلسطينيين يرفض وجودهم، مؤكدًا أن المخطط الأكثر خطورة هو التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية.
وتابع: "يسعى الاحتلال عبر الحصار المالي واعتداءات المستوطنين الإرهابية واقتحام المدن ومصادرة الأراضي وخنق المواطنين بالحواجز إلى خلق بيئة طاردة، تؤدي إلى التهجير الداخلي أولاً ثم التهجير إلى خارج البلاد تماما".
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن إلى تحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين
أمس, 13:38 GMT
وحذر من خطورة الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية، معتبرًا أن وتيرة العمل الاستيطاني والتهجيري تسير بشكل حاسم وفي سباق مع الزمن، مشددًا على أن ما حدث في قرية دير جرير من اعتداء إرهابي للمستوطنين أدى إلى استشهاد مواطنين يمثل نموذجا مصغرا وسيناريو تشبيهيا لما يمكن أن تشهده الضفة الغربية في أي لحظة.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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