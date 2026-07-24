https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عمليات-اقتحام-في-القدس-وجنين-بالضفة-الغربية-1115459835.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات اقتحام بقواته العسكرية لعدد من قرى وبلدات القدس والضفة الغربية، خاصة مدينة جنين. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T09:48+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا"، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش الإسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية على طريق جنين–نابلس، في المقطع الواصل بين بلدتي سيلة الظهر وعجة جنوب جنين، بالتزامن مع دفعها بآليات عسكرية من طراز "إيتان" إلى سهل بلدة عجة".وتحركت آليات إسرائيلية على الطريق وأعاقت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، كما توغلت في سهل عجة وسارت بين الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة جنين، وتكثيف القوات الإسرائيلية تحركاتها وانتشار آلياتها في محيط المدينة وبلداتها. وأسفرت المواجهة عن مقتل 4 فلسطينيين، بعد مواجهات في نابلس شمالي الضفة.في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة حزما شمالي مدينة القدس، كما قطع طريق الباذان شمالي نابلس التي بدأ تطويقها بعد أن شهدت قرية التل غرب المدينة مواجهات دامية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".
https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-لبحث-الرد-على-مقتل-إسرائيلي-بمستوطنة-في-الضفة-الغربية-1115457121.html
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية
نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات اقتحام بقواته العسكرية لعدد من قرى وبلدات القدس والضفة الغربية، خاصة مدينة جنين.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية "معًا"، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش الإسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية على طريق جنين–نابلس، في المقطع الواصل بين بلدتي سيلة الظهر وعجة جنوب جنين، بالتزامن مع دفعها بآليات عسكرية من طراز "إيتان" إلى سهل بلدة عجة".
وتحركت آليات إسرائيلية على الطريق وأعاقت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، كما توغلت في سهل عجة وسارت بين الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة جنين، وتكثيف القوات الإسرائيلية تحركاتها وانتشار آلياتها في محيط المدينة وبلداتها. وأسفرت المواجهة عن مقتل 4 فلسطينيين، بعد مواجهات في نابلس شمالي الضفة.
في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة حزما شمالي مدينة القدس
، كما قطع طريق الباذان شمالي نابلس التي بدأ تطويقها بعد أن شهدت قرية التل غرب المدينة مواجهات دامية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدًا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب المستوطنة، وخلال الحادث تم انتزاع سلاح من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".
ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية
، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.
ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "شابًا تمكّن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين وافتكاكه منه أثناء التصدّي للهجوم في القرية، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار صوب القوات والمستوطنين".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي
إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".