الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عمليات-اقتحام-في-القدس-وجنين-بالضفة-الغربية-1115459835.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات اقتحام بقواته العسكرية لعدد من قرى وبلدات القدس والضفة الغربية، خاصة مدينة جنين. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T09:48+0000
2026-07-24T09:48+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097499958_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_ea3aded18690e00167e7e2a2d58abdd8.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا"، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش الإسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية على طريق جنين–نابلس، في المقطع الواصل بين بلدتي سيلة الظهر وعجة جنوب جنين، بالتزامن مع دفعها بآليات عسكرية من طراز "إيتان" إلى سهل بلدة عجة".وتحركت آليات إسرائيلية على الطريق وأعاقت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، كما توغلت في سهل عجة وسارت بين الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة جنين، وتكثيف القوات الإسرائيلية تحركاتها وانتشار آلياتها في محيط المدينة وبلداتها. وأسفرت المواجهة عن مقتل 4 فلسطينيين، بعد مواجهات في نابلس شمالي الضفة.في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة حزما شمالي مدينة القدس، كما قطع طريق الباذان شمالي نابلس التي بدأ تطويقها بعد أن شهدت قرية التل غرب المدينة مواجهات دامية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".
https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-لبحث-الرد-على-مقتل-إسرائيلي-بمستوطنة-في-الضفة-الغربية-1115457121.html
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/05/1097499958_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5ce93d7a4cb0b6b7b7cb4de87c6c47ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام في القدس وجنين بالضفة الغربية

09:48 GMT 24.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات اقتحام بقواته العسكرية لعدد من قرى وبلدات القدس والضفة الغربية، خاصة مدينة جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا"، صباح اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش الإسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية على طريق جنين–نابلس، في المقطع الواصل بين بلدتي سيلة الظهر وعجة جنوب جنين، بالتزامن مع دفعها بآليات عسكرية من طراز "إيتان" إلى سهل بلدة عجة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية
08:12 GMT
وتحركت آليات إسرائيلية على الطريق وأعاقت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، كما توغلت في سهل عجة وسارت بين الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة جنين، وتكثيف القوات الإسرائيلية تحركاتها وانتشار آلياتها في محيط المدينة وبلداتها. وأسفرت المواجهة عن مقتل 4 فلسطينيين، بعد مواجهات في نابلس شمالي الضفة.
في وقت اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة حزما شمالي مدينة القدس، كما قطع طريق الباذان شمالي نابلس التي بدأ تطويقها بعد أن شهدت قرية التل غرب المدينة مواجهات دامية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدًا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب المستوطنة، وخلال الحادث تم انتزاع سلاح من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".
ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.
قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية
06:46 GMT
ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "شابًا تمكّن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين وافتكاكه منه أثناء التصدّي للهجوم في القرية، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار صوب القوات والمستوطنين".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала