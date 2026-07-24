https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-لبحث-الرد-على-مقتل-إسرائيلي-بمستوطنة-في-الضفة-الغربية-1115457121.html

نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية

نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا لـ"بحث سبل الرد" على عملية إطلاق النار، التي أودت بحياة إسرائيلي... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T08:12+0000

2026-07-24T08:12+0000

2026-07-24T08:12+0000

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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا قريبا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، لمناقشة تداعيات العملية بالضفة الغربية.وذكر مكتب نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية "ستتحرك بحزم" ضد ما وصفهم بـ"الإرهابيين" ومن يقفون وراءهم، وأردف: "لن نسمح للإرهاب في الضفة الغربية بالعودة إلى الظهور"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".

https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html

https://sarabic.ae/20251226/مقتل-إسرائيليين-قرب-العفولة-في-عملية-طعن-ودهش-1108597517.html

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