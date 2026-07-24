https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-لبحث-الرد-على-مقتل-إسرائيلي-بمستوطنة-في-الضفة-الغربية-1115457121.html
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا لـ"بحث سبل الرد" على عملية إطلاق النار، التي أودت بحياة إسرائيلي... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T08:12+0000
2026-07-24T08:12+0000
2026-07-24T08:12+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا قريبا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، لمناقشة تداعيات العملية بالضفة الغربية.وذكر مكتب نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية "ستتحرك بحزم" ضد ما وصفهم بـ"الإرهابيين" ومن يقفون وراءهم، وأردف: "لن نسمح للإرهاب في الضفة الغربية بالعودة إلى الظهور"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html
https://sarabic.ae/20251226/مقتل-إسرائيليين-قرب-العفولة-في-عملية-طعن-ودهش-1108597517.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_129:0:1154:769_1920x0_80_0_0_7aba62c921e9d2caa7508439a7f46a7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا لـ"بحث سبل الرد" على عملية إطلاق النار، التي أودت بحياة إسرائيلي وإصابة 3 آخرين قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.
ونقلت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا قريبا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، لمناقشة تداعيات العملية بالضفة الغربية.
وذكر مكتب نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية "ستتحرك بحزم" ضد ما وصفهم بـ"الإرهابيين" ومن يقفون وراءهم، وأردف: "لن نسمح للإرهاب في الضفة الغربية بالعودة إلى الظهور"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدًا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب المستوطنة، وخلال الحادث تم انتزاع سلاح من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".
ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية
، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.
ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.
26 ديسمبر 2025, 11:51 GMT
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "شابًا تمكّن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين وافتكاكه منه أثناء التصدّي للهجوم في القرية، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار صوب القوات والمستوطنين".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي
إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".