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مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية
مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T06:46+0000
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وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدًا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب المستوطنة، وخلال الحادث تم انتزاع سلاح من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل "جفعات زئيف" إلى مدينة جريمة حربخليل الحية: من أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية
06:46 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 07:03 GMT 24.07.2026)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدًا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب المستوطنة، وخلال الحادث تم انتزاع سلاح من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".
ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.
ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "شابًا تمكّن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين وافتكاكه منه أثناء التصدّي للهجوم في القرية، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار صوب القوات والمستوطنين".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".