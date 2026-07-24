https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html

مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية

مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين، بإطلاق نار وقع قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في الضفة الغربية. 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T06:46+0000

2026-07-24T06:46+0000

2026-07-24T07:03+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_9767a6dbbc98abd9fddb5e06022c6f25.jpg

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة حفات جلعاد، حيث أفادت تقارير أولية بأن حشدًا من الفلسطينيين هاجم مجموعة من المتنزهين قرب المستوطنة، وخلال الحادث تم انتزاع سلاح من أحد المتنزهين واستخدامه في إطلاق النار".ومن جهته، أكد الإعلام الفلسطيني أن المستوطنين هاجموا قرية تل في نابلس بالضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس.ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، في الهجوم قرب مستوطنة "حفات جلعاد" بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل "جفعات زئيف" إلى مدينة جريمة حربخليل الحية: من أولوياتنا استعادة الحياة الكريمة لأهلنا في غزة

https://sarabic.ae/20260722/وزير-إسرائيلي-سنقيم-مستوطنات-في-غزة-1115404174.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم