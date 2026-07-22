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وزير إسرائيلي: سنقيم مستوطنات في غزة
وزير إسرائيلي: سنقيم مستوطنات في غزة
سبوتنيك عربي
صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، بأن "الهدف النهائي" لبلاده يتمثل في استعادة السيطرة على قطاع غزة. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T12:39+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عميحاي إلياهو، أن غاية إسرائيل تتمثل في السيطرة الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك إقامة المستوطنات.وأوضح إلياهو أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال مضيفا أنه "قيد الدراسة".وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "أتفق على أن رئيس الوزراء لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال بعد، لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش، وفي الشرق الأوسط، يفهم الرأي العام هذه اللغة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260721/ما-دلالات-انتخاب-خليل-الحية-لرئاسة-حركة-حماس-وما-تأثير-هذه-الخطوة-على-ملف-غزة؟-1115387908.html
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إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

وزير إسرائيلي: سنقيم مستوطنات في غزة

12:39 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 12:40 GMT 22.07.2026)
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
صرح وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، بأن "الهدف النهائي" لبلاده يتمثل في استعادة السيطرة على قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن عميحاي إلياهو، أن غاية إسرائيل تتمثل في السيطرة الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك إقامة المستوطنات.
وأوضح إلياهو أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال مضيفا أنه "قيد الدراسة".
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وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "أتفق على أن رئيس الوزراء لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال بعد، لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش، وفي الشرق الأوسط، يفهم الرأي العام هذه اللغة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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