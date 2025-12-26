مقتل إسرائيليين في عملية طعن ودهس مزدوجة... فيديو

https://sarabic.ae/20251226/مقتل-إسرائيليين-قرب-العفولة-في-عملية-طعن-ودهش-1108597517.html
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، في عملية طعن ودهس مزدوجة شمالي إسرائيل. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "ورد بلاغ قبل قليل، عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة"، مشيرة إلى أن "منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي، إلى أن "الهجوم نُفذ في منطقة بيت شان، ولاحقًا في عين حرود والعفولة".وأكد أن "قوات الجيش تستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية".وقال: "أؤكد على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية الإرهابية في قباطية".وقال الإسعاف الإسرائيلي إن "العملية في بيت شان، حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين".وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ العملية المزدوجة في بيت شان من سكان الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.
11:51 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 26.12.2025)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، في عملية طعن ودهس مزدوجة شمالي إسرائيل.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "ورد بلاغ قبل قليل، عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة"، مشيرة إلى أن "منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة".
وأعلنت أنه "تم إيقاف سيارة المشتبه به قبل قليل قرب مدينة العفولة، وتم إطلاق النار عليه"، وتتواجد شرطة المنطقة الشمالية في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي، إلى أن "الهجوم نُفذ في منطقة بيت شان، ولاحقًا في عين حرود والعفولة".
وأكد أن "قوات الجيش تستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية".
من جهته، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بـ"التحرك بقوة وفورا ضد بلدة قباطية، التي خرج منها منفذ عملية بيت شان"، على حد قوله.
وقال: "أؤكد على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية الإرهابية في قباطية".
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن "العملية في بيت شان، حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "المنفذ دخل إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية قبل أيام عدة، وشخص آخر دخل بشكل قانوني اعتُقل في مكان آخر، تحقق الشرطة إن كان على علاقة بالعملية".
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ العملية المزدوجة في بيت شان من سكان الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.