جندي إسرائيلي يدهس فلسطينيا أثناء الصلاة... فيديو
جندي إسرائيلي يدهس فلسطينيا أثناء الصلاة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم لمستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيا بمركبة رباعية الدفع، أثناء أدائه الصلاة على جانب الطريق في... 25.12.2025
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من اليوم وردت تقارير عن قيام مواطن إسرائيلي بإطلاق نار داخل قرية دير جرير، قرب رام الله، حيث وبعد الفحص الأولي تبين ان الحديث عن جندي احتياط قام بإطلاق نار مرتديا ملابس مدنية منتهكا بشكل فاضح صلاحياته. يتم فحص تقارير عن وقوع إصابات".وأضاف: "بعد وقت قصير وردت مشاهد لشخص مسلح يدهس فلسطينيا ليتبين لاحقا ان الحديث عن جندي الاحتياط نفسه".وأوضح البيان أنه "تم سحب السلاح من الجندي وتم تعليق خدمته العسكرية في أعقاب خطورة الأحداث".وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب،
https://sarabic.ae/20251225/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تنفذ-ضما-فعليا-للضفة-الغربية-وتقوض-قيام-الدولة-1108564348.html
سبوتنيك عربي
الأخبار
جندي إسرائيلي يدهس فلسطينيا أثناء الصلاة... فيديو
19:39 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 20:03 GMT 25.12.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم لمستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينيا بمركبة رباعية الدفع، أثناء أدائه الصلاة على جانب الطريق في قرية دير جرير شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من اليوم وردت تقارير عن قيام مواطن إسرائيلي بإطلاق نار داخل قرية دير جرير، قرب رام الله، حيث وبعد الفحص الأولي تبين ان الحديث عن جندي احتياط قام بإطلاق نار مرتديا ملابس مدنية منتهكا بشكل فاضح صلاحياته. يتم فحص تقارير عن وقوع إصابات".
وأضاف: "بعد وقت قصير وردت مشاهد لشخص مسلح يدهس فلسطينيا ليتبين لاحقا ان الحديث عن جندي الاحتياط نفسه".
وأوضح البيان أنه "تم سحب السلاح من الجندي وتم تعليق خدمته العسكرية في أعقاب خطورة الأحداث".
يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب،