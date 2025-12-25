https://sarabic.ae/20251225/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تنفذ-ضما-فعليا-للضفة-الغربية-وتقوض-قيام-الدولة-1108564348.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تنفذ ضما فعليا للضفة الغربية وتقوض قيام الدولة

صرّح أمير داوود، مدير دائرة التوثيق في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن "إسرائيل بدأت منذ زمن طويل بإجراءات الضم الفعلي في الأراضي الفلسطينية". 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار داوود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "إسرائيل تتجنب فقط الإعلان الرسمي، ولكن كل ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض هو تعبير مباشر عن عمليات الضم وتفتيت الجغرافية الفلسطينية".وأوضح أنه "لا يمكن ترجمة الإعلانات المتتالية لبناء الوحدات الاستيطانية أو بناء المستوطنات الجديدة إلا في هذا السياق، وتحديدا في العام 2025، الذي شهد جملة إعلانات كبيرة على صعيد بناء المستوطنات، بدأت في شهر شباط (فبراير) من خلال إعلان فصل 13 حيا استيطانيا واعتبارها مستوطنات كاملة، ثم أتبعته في شهر أيار (مايو)، بإعلان إقامة 22 مستوطنة جديدة، والآن يدور الحديث عن 19 مستوطنة جديدة".وأكد داوود أنه "يكاد لا يمر أسبوع في العام 2025، إلا وهناك اجتماع لما يطلق عليه "مجلس التخطيط الأعلى" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، من أجل إقرار مخططات جديدة مرتبطة بتوسعة المستوطنات"، واصفًا إياها بـ"العملية المتواصلة والمستمرة، التي تتزايد وتتكثف في الفترة الأخيرة".وذكر داوود أن "إسرائيل دخلت في مرحلة سباق مع الزمن من أجل فرض الوقائع، وتريد فرض أكبر قدر ممكن منها على الجغرافية الفلسطينية، ما يحقق الهدف الاستراتيجي وهو إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل"، معتبرًا أن "هذا ما تحاول فعله دولة الاحتلال من خلال جملة الإعلانات، حيث لا ينقصها سوى الإعلان الرسمي".وأضاف المسؤول الفلسطيني أن "الصمت الدولي والتخاذل هما السبب وراء استمرار دولة الاحتلال فيما يجري في الأراضي الفلسطينية، واستمرار ارتكاب الجرائم بشكل متواصل"، لافتًا إلى أن "كل ما تفعله إسرائيل هو مخالف ويشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أول أمس الثلاثاء، أن "الحكومة الإسرائيلية دخلت مرحلة فرض السيادة في الضفة الغربية".وأوضح كاتس أن "إسرائيل ستبدأ ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله"، في خطوة تعتبر جزءاً من استراتيجيتها لتوسيع الاستيطان.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم العودة لاستيطان شمالي الضفة الغربية، وذلك في سياق احتفال مجموعة من المستوطنين، اليوم (الاثنين)، بالذكرى الخمسين لاستيطان الضفة الغربية".وذكرت الصحيفة أن المستوطنين يعتزمون بناء على طلب الحكومة، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العودة إلى بعض النقاط الاستيطانية غير القانونية الواقعة شمالي الضفة الغربية، في "خطوة تهدف إلى المساهمة الفعلية في محو آثار إخلاء المستوطنات، الذي حدث خلال عملية الانسحاب الأحادي الجانب في عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "قادة المستوطنين قد وضعوا نصب أعينهم هدف استعادة مستوطنات شمالي الضفة الغربية، ولا يقتصر الأمر على المستوطنات فحسب، فقد سيطرت القيادة المركزية للمستوطنات على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس مطلع العام، وهي تعمل حاليا على تعزيز سيطرتها على المنطقة"، على حد قولها.ولفتت إلى أن "مجلس السامرة الاستيطاني الإسرائيلي قد وضع خططا لإعادة تأهيل مستوطنتي "حوميش" و"شانور"، ومن المقرر وضع خطط للحدائق في المستوطنتين قريبا".وأكد سموتريتش، في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية"، وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة"، وفق تعبير البيان.يذكر أن الضفة الغربية والقدس تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

