تنديد دولي لخطة بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

نددت 12 دولة من بينها بريطانيا وكندا وألمانيا، في بيان مشترك، بموافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة ‌جديدة في الضفة الغربية، وشددت على... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وبوقف توسيع الاستيطان".وأضاف البيان: "نؤكد معارضتنا الواضحة لأي شكل من أشكال الضم ولتوسيع سياسات الاستيطان".ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ‌بيان الدول الأجنبية، وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "القرار يهدف إلى المساعدة على التعامل مع ‌التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل".وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن "السلطات أعطت الضوء الأخضر لبناء المستوطنات"، قائلًا إن "هذه الخطوة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية".وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".الخارجية الفلسطينية: قرار إسرائيل إنشاء 19 مستوطنة بالضفة خطوة لإحكام السيطرة الاستعماريةالمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

