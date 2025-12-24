عربي
إسرائيل تقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة الغربية
إسرائيل تقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة الغربية
أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" الواقعة شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة في...
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش، يعتزم نشر جدول أعماله الخاص بالخطة الاستيطانية، تتضمن مضاعفة حجم مستوطنة "يتسهار" بعد سنوات من التأخير والعقبات.وذكرت القناة أن سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان يروِّج لهذه الخطوة جزءا من سياسة إسرائيلية شاملة لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية. وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن "استيطان يتسهار هو تعبير واضح عن رسوخ الحركة الصهيونية وعزمها الرائد"، منوها إلى أنه "بعد سنوات من الترقب، نقدم تخطيطا منظما وقانونيا يسمح للمستوطنة بالنمو بثقة ومسؤولية". وفي السياق نفسه، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة. وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".
إسرائيل تقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة الغربية

15:15 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Ajwad
تابعنا عبر
أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" الواقعة شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة.
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش، يعتزم نشر جدول أعماله الخاص بالخطة الاستيطانية، تتضمن مضاعفة حجم مستوطنة "يتسهار" بعد سنوات من التأخير والعقبات.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن بمرحلة فرض السيادة في الضفة الغربية
أمس, 10:26 GMT
وذكرت القناة أن سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان يروِّج لهذه الخطوة جزءا من سياسة إسرائيلية شاملة لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية.
وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن "استيطان يتسهار هو تعبير واضح عن رسوخ الحركة الصهيونية وعزمها الرائد"، منوها إلى أنه "بعد سنوات من الترقب، نقدم تخطيطا منظما وقانونيا يسمح للمستوطنة بالنمو بثقة ومسؤولية".
وفي السياق نفسه، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.
وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".
وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".
