إسرائيل تقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة الغربية


أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" الواقعة شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة في... 24.12.2025
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش، يعتزم نشر جدول أعماله الخاص بالخطة الاستيطانية، تتضمن مضاعفة حجم مستوطنة "يتسهار" بعد سنوات من التأخير والعقبات.وذكرت القناة أن سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان يروِّج لهذه الخطوة جزءا من سياسة إسرائيلية شاملة لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية. وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن "استيطان يتسهار هو تعبير واضح عن رسوخ الحركة الصهيونية وعزمها الرائد"، منوها إلى أنه "بعد سنوات من الترقب، نقدم تخطيطا منظما وقانونيا يسمح للمستوطنة بالنمو بثقة ومسؤولية". وفي السياق نفسه، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة. وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".
أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" الواقعة شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة.
وأفادت القناة
السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش، يعتزم نشر جدول أعماله الخاص بالخطة الاستيطانية، تتضمن مضاعفة حجم مستوطنة "يتسهار" بعد سنوات من التأخير والعقبات.
وذكرت القناة أن سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان يروِّج لهذه الخطوة جزءا من سياسة إسرائيلية شاملة لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية.
وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن "استيطان يتسهار هو تعبير واضح عن رسوخ الحركة الصهيونية وعزمها الرائد"، منوها إلى أنه "بعد سنوات من الترقب، نقدم تخطيطا منظما وقانونيا يسمح للمستوطنة بالنمو بثقة ومسؤولية".
وفي السياق نفسه، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.
وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان
، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".
وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا
"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".