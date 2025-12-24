https://sarabic.ae/20251224/إسرائيل-تقر-بناء-398-وحدة-سكنية-في-الضفة-الغربية-1108526352.html

إسرائيل تقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة الغربية

إسرائيل تقر بناء 398 وحدة سكنية في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" الواقعة شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T15:15+0000

2025-12-24T15:15+0000

2025-12-24T15:15+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911622_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fc20f79f49a7fdf972125ad25a5bdbbd.jpg

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش، يعتزم نشر جدول أعماله الخاص بالخطة الاستيطانية، تتضمن مضاعفة حجم مستوطنة "يتسهار" بعد سنوات من التأخير والعقبات.وذكرت القناة أن سموتريتش المسؤول عن ملف الاستيطان يروِّج لهذه الخطوة جزءا من سياسة إسرائيلية شاملة لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية. وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن "استيطان يتسهار هو تعبير واضح عن رسوخ الحركة الصهيونية وعزمها الرائد"، منوها إلى أنه "بعد سنوات من الترقب، نقدم تخطيطا منظما وقانونيا يسمح للمستوطنة بالنمو بثقة ومسؤولية". وفي السياق نفسه، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة. وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".

https://sarabic.ae/20251223/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نحن-بمرحلة-فرض-السيادة-في-الضفة-الغربية-1108482579.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, الأخبار